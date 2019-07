Roberto Giacobbo torna con una nuova puntata di Freedom – Oltre il confine in prima serata su Retequattro. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della serata di martedì 2 luglio 2019. Di cosa si occuperà il noto divulgatore scientifico? Quali saranno i temi che terranno i telespettatori di Rete 4 incollati al piccolo schermo?

Freedom oltre il confine stasera: martedì 2 luglio 2019

Martedì 2 luglio 2019 appuntamento con settima puntata di Freedom Oltre il Confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo.

Questa settimana il viaggio di Giacobbo raggiungere l’Egitto dove Hatshepsut è riuscita a conquistare il titolo di Faraone per ben 20 anni. Un riconoscimento prestigioso se consideriamo che a quei tempi non era facile per una donna conquistare cariche importanti. Per l’occasione le telecamere di Freedom sono arrivate proprio a Deir el-Bahari dove si trova il tempio progettato dall’architetto Senenmut.

Dall’Egitto via verso Napoli alla scoperta del Complesso di San Domenico Maggiore dove è custodito il crocifisso che parlò a San Tommaso d’Aquino. Una visita speciale per raccontare anche la vita di Giordano Bruno, uno dei filosofi più controversi alla storia. Il passaggio dall’Egitto a Napoli non è causale; Giacobbo, infatti, è pronto a raccontare di un particolare legame del complesso con un’antica e segreta tradizione egizia: il Complesso di San Domenico Maggiore formerebbe uno dei vertici del triangolo dei misteri con la Cappella di San Severo e la statua del Dio Nilo.

Roberto Giacobbo: anticipazioni Freedom

Durante la puntata di martedì 2 luglio, Roberto Giacobbo parla anche della vita dopo la morte. Cosa viene dopo la vita? Il Paradiso? Esiste un’altra esistenza? Queste sono solo alcune delle domande a cui Giacobbo cerca di trovare una risposta. Il divulgatore durante la sua ricerca si troverà a confrontarsi con diverse tradizioni religiose e la scienza moderna e non solo. Spazio anche a testimonianze dirette di chi ha detto di aver visto qualcosa oltre il confine.

«Freedom – Oltre il confine» è un programma di Roberto Giacobbo, scritto con Irene Bellini, Valeria Botta, Massimo Fraticelli e Marco Zamparelli. Alla regia, Ico Fedeli e Anna Rita Mineide.