Roberto Giacobbo torna al timone di “Freedom – Oltre il Confine” a partire da mercoledì 22 maggio 2019 e lo fa parlandoci del grandissimo Leonardo da Vinci, di cui ricorre il cinquecentenario della sua morte.

Il viaggio di “Freedom – Oltre il confine” riparte dal 22 maggio in prima serata su Rete 4

L’appuntamento con le grandi scoperte, con le meraviglie della natura e della storia torna a intrattenerci da mercoledì 22 maggio 2019 in prima serata su Rete 4.

Roberto Giacobbo, ideatore e conduttore del programma, torna per raccontarci le imprese, le gesta nonché le scoperte straordinarie di Leonardo Da Vinci, di cui ricorre il Cinquecentenario della sua morte.

Un ciclo di otto puntate per catapultarci nelle meraviglie della storia o dell’ignoto con nuove e raffinatissime tecniche di riprese e di immagini.

“Abbiamo raffinato la tecnica di ripresa- spiega il conduttore- Adesso abbiamo nove telecamere in 4K, quasi il doppio rispetto a prima, grazie alle quali riusciamo a cambiare inquadratura ogni quattro secondi. Questo dà più ritmo alle riprese. Inoltre abbiamo otto stazioni di montaggio che lavorano contemporaneamente. Così in 15 giorni nasce una puntata di “Freedom”.

Una vera “macchina da guerra” che inaugura questa nuova stagione

Si riparte subito con il botto: una puntata con alcuni servizi dedicati a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte. A questo proposito Giacobbo fa sapere:

Nella prima puntata vi mostreremo il suo “curriculum” custodito in una cassaforte nella Biblioteca Ambrosiana di Milano. Si tratta di una lettera in dieci punti in cui Leonardo spiega a Ludovico il Moro, Duca di Milano, le sue peculiarità di inventore di armi e di macchine da guerra”

E aggiunge:

“Inoltre vi mostreremo il Cenacolo da vicinissimo: abbiamo montato due impalcature per guardarlo dall’altezza di chi lo ha dipinto. Infine vi faremo vedere per la prima volta gli affreschi di Leonardo che sono stati appena scoperti e resi visibili grazie al laser durante il restauro del Castello Sforzesco di Milano”

#Freedom – Oltre il Confine é già al lavoro per la prossima edizione!

Freedom- Oltre il confine: un programma che ci fa “toccare con mano” posti esclusivi

L’appuntamento per gli appassionati del genere è rinnovato a mercoledì 22 maggio 2019 in prima serata su Rete 4. Oltre ai racconti su Leonardo da Vinci ci aspettano altri emozionanti scoperte e interessanti servizi realizzati in Francia, Scozia e Stati Uniti.

Non mancheranno inoltre delle puntate sull’antico Egitto, argomento particolarmente caro ai telespettatori che da sempre apprezzano le meraviglie dei Faraoni.