Stasera, domenica 31 agosto 2025, dalle ore 21.10 va in onda l’ultima puntata di “Freedom – Oltre il confine“, il programma di approfondimento e divulgazione presentato da Roberto Giacobbo. Un appuntamento davvero speciale quello di questa sera dedicato al faraone più celebre della storia egizia. Si tratta di Tutankhamon, il sovrano-bambino diventato leggenda anche grazie al ritrovamento della sua tomba, rimasta intatta per oltre tremila anni. La puntata di questa sera parte dall’Egitto: dalle sabbie di Giza fino a Luxor alla scoperta dei musei che custodiscono i tesori dell’indimenticata faraone. Tra i luoghi visitati ci sono: il Grande Museo Egizio dove è possibile visitare 5000 reperti legati alla storia di Tutankhamon tra cui la maschera funeraria e il sarcofago d’oro.

A soli nove anni Tutankhamon diventa faraone, ma il suo nome è destinato a diventare un mito per le generazioni future per via dei misteri che circondano la sua vita e la sua morte. Come è morto Tutankhamon? Alcuni documenti scoperti recentemente parlano di problemi di salute e difficoltà di movimento.

Nella puntata finale di Freedom Oltre il confine 2025 di stasera, domenica 31 agosto 2025, Roberto Giacobbo si occupa della figura di Tutankhamon, faraone egizio appartenente alla XVIII dinastia, durante il periodo della storia egiziana noto come Nuovo Regno o talvolta come impero. In particolare il conduttore e divulgatore scientifico si è occupato del mistero che, ancora oggi, ruota intorno alla sua morte. Se la data di morta è nota, non è chiaro come sia morto l’iconico faraone egiziano. Da un lato c’è chi ipotizza un incidente causato da un carro di guerra, ma c’è anche chi pensa a qualcosa di collegabile alla regina Nefertiti.

Ricordiamo che «Freedom» è un programma di e con Roberto Giacobbo. Capo progetto, Irene Bellini; scritto con Massimo Fraticelli e Michele Rossi; regia, Camillo Cutolo. Per Mediaset: a cura di Elsie Arfaras, con produzione esecutiva di Monica Paroletti.