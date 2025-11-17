È uscito da poco dalla Casa del Grande Fratello, ma Francesco Rana non ha perso la voglia di raccontarsi con trasparenza. A sorpresa eliminato dopo un mese intenso, l’ex concorrente ripercorre per noi un’esperienza che definisce “formativa e rivelatrice”. Tra fraintendimenti, emozioni sincere e legami nati nella Casa, Francesco si apre su tutto: dall’eliminazione inaspettata ai dubbi sulle dinamiche tra Jonas e Anita, dal triangolo che infiamma il reality alle critiche ricevute online. Con lucidità e senza filtri, parla della sua breve ma significativa avventura televisiva, del rapporto con Rasha e delle incomprensioni con Donatella, fino ai progetti futuri — personali e professionali — che oggi sente ancora più chiari.

Intervista a Francesco Rana, ex concorrente del Grande Fratello

Francesco, ti saresti mai aspettato l’eliminazione? Cosa non è piaciuto secondo te al pubblico? Cosa non ha capito di te?

No, non me lo sarei aspettato dopo un mese così intenso, anche se in parte lo sentivo. Essendo stata la mia prima esperienza in televisione, credo di non aver sempre utilizzato il linguaggio più adatto per trasmettere davvero ciò che volevo dire. Questo ha fatto sì che molte persone mi comprendessero, ma che altre fraintendessero il mio messaggio. La somma di questi fattori, alla fine, ha portato alla mia uscita dal programma.

Come mai hai deciso di partecipare al reality?

Ho deciso di partecipare a questo reality perché era un sogno che avevo fin da bambino. L’ho fatto per me, ma soprattutto per mia nonna, che segue il Grande Fratello sin dalla prima edizione. Ho voluto cogliere questa opportunità per trasmettere i miei valori, far conoscere la mia professione e vivere un’avventura unica, di quelle che nella vita capitano raramente.

Nonostante la poca permanenza, che esperienza è stata e cosa ti ha lasciato?

Sento che questa esperienza mi ha lasciato la convinzione che, nella vita, non sempre vince chi è più autentico. Di positivo, porto con me le tante belle storie che ho avuto modo di ascoltare all’interno della Casa, raccontate da persone che mai avrei pensato di incontrare. Porterò con me le amicizie nate lì, l’affetto ricevuto e, soprattutto, la consapevolezza che c’è sempre spazio per migliorarsi e crescere.

Ripensando al tuo percorso, c’è ad oggi qualcosa che non rifaresti?

Nulla.

Dopo l’eliminazione, hai messo in guardia Jonas da Anita. Come mai? Pensi che l’interesse di Anita per Jonas sia frutto di strategia? E sulla storia tra Anita e Jonas invece?

Dopo l’eliminazione ho voluto mettere Jonas in guardia su Anita, perché so che lui tiene davvero a lei. Ho però qualche dubbio che il sentimento sia ricambiato allo stesso modo; dopo il suo rientro nella Casa, infatti, Anita potrebbe essersi riavvicinata a lui anche a causa delle ship di cui si parlava fuori. Detto questo, mai dire mai — nel corso del programma le sue intenzioni e le sue emozioni potrebbero cambiare, se non sono già cambiate. Vedremo, alla fine, cosa accadrà davvero tra loro.

E invece sul triangolo Valentina, Domenico e Benedetta che sta tenendo banco in queste settimane che idea ti sei fatto? Pensi che Benedetta sia innamorata di Domenico?

No, secondo me Benedetta non è affatto innamorata di Domenico. Credo che il gesto della letterina sia stato frainteso ma, allo stesso tempo, penso che Benedetta avrebbe potuto evitarlo.

Nella Casa hai avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Rasha. Lei però ha scelto Omer. Cosa ne pensi di questa coppia?

Parlando di Rasha, non è stato affatto un colpo di fulmine: ci siamo semplicemente divertiti, ridendo e scherzando insieme. Come ho già detto, secondo me lei e Omer non sono fatti l’uno per l’altra.

Chi è secondo te il leader nella Casa e chi invece è il più falso, il più stratega?

Al momento non vedo un vero e proprio leader nella Casa. Se parliamo invece del più stratega, secondo me è Omer, soprattutto durante le dinamiche contro Jonas. Adesso però lo vedo molto ridimensionato, anche da un punto di vista del gioco.

Nella scorsa puntata, c’è stato uno scontro in diretta tra te e Donatella e tu hai utilizzato un’espressione offensiva. Il giorno dopo su Instagram ti sei scusato dicendo che il tuo commenta voleva essere una critica al suo percorso da concorrente. In che senso? Cosa intendevi dire?

Parlando della discussione avuta con Donatella lunedì in puntata, voglio chiarire che il mio intento non era assolutamente quello di mancarle di rispetto come donna, moglie o mamma.

L’espressione “Mi sono informato su di te a Bari” si riferisce al fatto che, uscito dalla Casa, mi sono stati inviati video e articoli di giornale dai quali ho potuto apprendere che per Donatella Grande Fratello non è stata la prima esperienza televisiva, ma che aveva già partecipato ad altri programmi; di conseguenza, l’espressione “Ne hai fritti di polipi”, non voleva assolutamente essere un’offesa o un doppio senso, ma era semplicemente un modo per dire “Ne sai già parecchio, la sai lunga”, e quindi evidenziare il fatto che Donatella sia una concorrente furba e che conosce bene le dinamiche del gioco e della televisione. D’altronde, l’espressione utilizzata assume un significato diverso in vari luoghi pugliesi.

Non ho mai giudicato Donatella per il suo vissuto.

Sui social, hai ricevuto molte critiche. Te lo aspettavi? Ti hanno ferito?

Partecipando a un programma televisivo come Grande Fratello, sai già che, oltre agli elogi, possono arrivare anche critiche. Ammetto che alcune mi hanno colpito, ma conosco bene chi sono e i valori in cui credo, e questo mi dà sicurezza.

Dopo questa esperienza quali sono i tuoi progetti futuri? Parteciperesti mai ad un altro reality?

I miei progetti futuri sono concentrati su me stesso: voglio continuare a crescere sotto diversi punti di vista. Sul piano professionale, il mio obiettivo è laurearmi per poter avanzare nella carriera, imparare cose nuove e migliorarmi continuamente. Per quanto riguarda i reality, parteciperei volentieri a un altro programma, naturalmente valutando il tipo di format.