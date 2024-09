Quest’anno ha salutato “Tale e Quale Show” per approdare a “Ballando con le Stelle“. per partecipare al talent di Raiuno al via sabato 28 settembre, Francesco Paolantoni ha ricevuto però il benestare di Carlo Conti. Non sappiamo come se la cavi con il ballo anche se è indubbio che il comico rappresenti ovviamente la quota simpatia di questa edizione.

Intervista a Francesco Paolantoni, concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesco Paolantoni. In merito a questa esperienza televisiva, ha dichiarato: “Ho partecipato a Tale e Quale Show imparando a cantare perfettamente e quindi ora ho deciso di venire a Ballando con le Stelle per imparare a ballare perfettamente”. Sul suo rapporto con il ballo ha rivelato: “C’è un rapporto di simpatia reciproca per il momento. Non avevo molta confidenza con il ballo però devo dire che pensavo peggio. Sono molto soddisfatto”. Paolantoni non teme nessuno tra i giudici, nemmeno la più spietata e cioè Selvaggia Lucarelli: “Non temo nessuno ma mi incuriosiscono tutti. E’ un’esperienza che voglio fare quella di avere a che fare con la giuria di Ballando, penso che sia formativa”.

Un’avventura che si è resa possibile con la benevolenza di Carlo Conti che ha acconsentito: “Ho avuto la benedizione di Carlo. Ci siamo parlati e lui ha capito che oltre all’esperienza di canto volevo fare anche quella di ballo e mi ha detto “ti capisco, vai” e quindi sono arrivato qui contento, senza sensi di colpa”.

Francesco Paolantoni ha commentato poi l’esordio fortunato di Stefano De Martino alla conduzione di “Affari tuoi”: “Di Stefano penso tutto il bene possibile. Mi aspettavo che andasse bene anche lì e mi aspettavo che avesse quel tipo di atteggiamento fresco, leggero, empatico, simpatico, elegante. Secondo me è la figura perfetta che in questo momento ci voleva qui in Rai”.