È stato uno dei concorrenti più amati (e odiati) della nuova edizione del Grande Fratello Vip, tutt’ora in onda su Canale 5 e condotta da Alfonso Signori. Francesco Oppini, entrato nella Casa con la voglia di lanciare la sua immagine nel mondo dello spettacolo, è il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, e fin da subito ha colpito il pubblico in studio e a casa, grazie alla sua simpatia. Soprattutto, è stato un personaggio molto apprezzato perché è riuscito a giocarsi bene l’amicizia che ha costruito con Tommaso Zorzi. Colpito anche da diverse critiche per alcune frasi ritenute sessiste, ad oggi Francesco Oppini, nonostante tutto, si sta godendo il suo periodo di meritato successo.

Successo per Francesco Oppini dopo il GF

Di recente è stato intervistato da Nuovo. Il magazine di gossip tutto italiano ha posto le domande giuste a Oppini, interrogandolo sulla sua vita privata, sul rapporto che ha con Alba Parietti e su i suoi progetti futuri. “In molti credono che la mia partecipazione al Grande Fratello sia stata mirata, ma non è così” esordisce Francesco Oppini.

“Ho letto che io sarei entrato nella casa solo perché mi servivano i soldi per comprarmi casa, ma anche questo è sbagliato“, aggiunge. “La mia, anche se non sembra, è stata una vita di sacrifici. Sono qui grazie all’aiuto di mia madre e alle rinunce che ho fatto da 20 anni a questa parte. No, non devo dire grazie al Grande Fratello“, ammette.

Un nuovo lavoro per il figlio della Parietti

L’ex Gieffino, infatti, mette in chiaro molte cose sulla sua vita privata. “Da tempo a Milano stavo cercando una casa per me e Cristina. Il Lockdown mi ha costretto a vivere per un po’ a casa di mia madre”, rivela. “Sicuramente prendere parte a un reality così importante ha aiuto molto. Ma, per fortuna, ho un lavoro che mi ha regalato già una certa stabilità economica“.

E sul suo futuro con Cristina, Francesco Oppini ha le idee ben chiare. “Le nozze? Per il momento possono aspettare. Diventare genitori è la nostra priorità“, conclude. E dopo il GF, come riportano alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, Francesco Oppini presto tornerà in tv in Tiki Taka, programma sportivo in cui (finalmente) potrà parlare di calcio e tutte le sue più grandi passioni.