Francesca Neri parla per la prima volta della separazione da Claudio Amendola. L’attrice, che aveva mantenuto il silenzio sulla fine del suo matrimonio, ha scelto la trasmissione radio I Lunatici per raccontare la sua versione. La Neri non è entrata nei dettagli della vicenda ma ha detto: “Vivo finalmente nella verità e nella libertà”.

Francesca Neri parla dopo la separazione da Claudio Amendola

Francesca Neri nel raccontare della separazione da Claudio Amendola ha dichiarato: “Io non ne ho mai parlato, non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere”.

La Neri ha lasciato intendere che la sincerità, a un certo punto del rapporto, fosse venuta a mancare: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”.

La versione dell’attrice

Sul clamore che la sua separazione ha avuto a livello mediatico, la Neri afferma: “Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne”.

I problemi di salute di Francesca Neri

Francesca Neri da tempo soffre di cistite cronica. Durante la fase acuta della malattia l’attrice ha anche pensato di togliersi la vita. Fondamentale in quel periodo la vicinanza dell’allora marito: “Stiamo insieme da venticinque anni, se non avessi avuto questa complicità e quest’affetto non ce l’avrei fatta. Sto bene, oggi siamo qui e parliamo, questo è importante. Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere” – ha dichiarato l’attrice.