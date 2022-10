Claudio Amendola e Francesca Neri si separano: ora è ufficiale. Dopo le voci che si erano ricorse lo scorso mese di agosto e che riguardavano una presunta separazione tra Claudio Amendola e sua moglie Francesca Neri, seguite da una smentita del noto attore romano, questa volta sembra essere tutto confermato. La coppia di attori ha messo fine alla loro storia d’amore.

Claudio Amendola e Francesca Neri si separano: è ufficiale

Lo scorso 9 agosto, dopo le voci che riguardavano il possibile divorzio tra Claudio Ammenda e Francesca Neri, fu proprio lo stesso attore romano a smentire la notizia con un commento al settimanale Di Più Tv che non lasciava dubbi: “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”.

A quanto pare a metà ottobre la coppia aveva già depositato l’accordo extragiudiziale. Un addio ufficiale ma pacifico per i due che stavano insieme da 25 anni. Per Claudio Amendola lo stesso avvocato, Antonio Conte, che si sta occupando della separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi. A rappresentare Francesca Neri c’è Paola Firggione.

La separazione ufficiale e pacifica

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati senza clamore e senza farsi la guerra. Hanno raggiunto un accordo extragiudiziale e depositato le carte per la separazione. Secondo il quotidiano romano Il Messaggero, mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice. La casa di famiglia resterebbe a Francesca Neri e Claudio Amendola dovrà versare un assegno di mantenimento per lei e il figlio Rocco, 23 anni.

Il matrimonio e la vita privata di Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono sposati a New York l’11 dicembre 2010. I due attori nel 1999 sono diventati genitori del loro figlio Rocco. Claudio ha altre due figlie avute dalla precedente relazione con Marina Grande, Alessia Amendola, nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia. Nel settembre 2017 l’attore romano viene colto da un infarto improvviso e grazie proprio alla moglie Francesca riesce ad arrivare in tempo in ospedale, dove viene ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. Viene dimesso il giorno dopo essendo fuori pericolo e, in seguito al malore, l’attore smette di fumare e perde 12 chili.

Claudio e Francesca sono stati molto uniti soprattutto durante il difficile periodo legato alla malattia che ha colpito la Neri. Da tempo, le è stata infatti diagnostica una cistite interstiziale cronica, condizione che le crea molto dolore. A seguito della diagnosi, Francesca Neri decide di lasciare il mondo del cinema.