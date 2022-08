Nessuna crisi e tantomeno nessuna separazione o divorzio tra l’attore Claudio Amendola e sua moglie l’attrice Francesca Neri. Ad affermarlo è lo stesso Amendola che, a distanza di qualche giorno dal polverone mediatico riguardante le voci su una possibile separazione tra le due star del cinema italiano, dopo ben 25 anni insieme, smentisce tutto.

Claudio Amendola rompe il silenzio sulla separazione con Francesca Neri

Le indiscrezioni avevano sconvolto i milioni di fan della coppia, considerata nel mondo della tv e del cinema tra le più solide di sempre. “Non è assolutamente vero, per carità”, ha spiegato al settimanale Di Più Tv Claudio Amendola che, si è mostrato abbastanza infastidito da quanto emerso sul suo matrimonio con Francesca Neri. “Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere – ha aggiunto -. Vi prego, non scherziamo“. – Ha concluso l’attore romano.

La malattia di Francesca Neri

Nessuna separazione, dunque, né tantomeno un trasloco o un’altra donna. I due attori, lui 59 anni, lei 58, stanno ancora insieme, così come hanno fatto negli ultimi 25 anni, nonostante le difficoltà legate alla malattia che ha colpito Francesca Neri. Da tempo, le è stata infatti diagnostica una cistite interstiziale cronica, condizione che le crea molto dolore. A seguito della diagnosi, Francesca Neri decide di lasciare il mondo del cinema.

Il matrimonio e la vita privata di Claudio Amendola e Francesca Neri

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono sposati a New York l’11 dicembre 2010. I due attori nel 1999 sono diventati genitori del loro figlio Rocco. Claudio ha altre due figlie avute dalla precedente relazione con Marina Grande, Alessia Amendola, nota doppiatrice, che nel 2010 lo ha reso nonno per la prima volta, e Giulia. Nel settembre 2017 l’attore romano viene colto da un infarto improvviso e grazie proprio alla moglie Francesca riesce ad arrivare in tempo in ospedale, dove viene ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. Viene dimesso il giorno dopo essendo fuori pericolo e, in seguito al malore, l’attore smette di fumare e perde 12 chili.