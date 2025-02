Abbiamo intervistato in esclusiva Francesca Michielin a Sanremo 2025. Ecco cosa ci ha detto in vista della Finale e dell’ospitata di Alberto Angela oltre a quello che ci ha rivelato sul fatto di essere orgogliosa di sé stessa e di come stia andando il Festival per lei. La cantante ha portato a casa, fino ad ora, una esibizione più bella dell’altra. Ottimo è stato anche il duetto con Rkomi nella serata cover sulle note de La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini. Le loro due voci si sono amalgamate nel migliore dei modi e hanno infiammato gli utenti social facendo diventare virale il video. Abbiamo avuto modo, infine, di parlare anche della sua amicizia con il pilota Fernando Alonso.

Francesca Michielin: intervista esclusiva

Ironizzando hai definito la tua avventura come il Festival del disagio. L’altra sera ti abbiamo vista piangere sul palco dell’Ariston. E’ stato un pianto liberatorio? Sei soddisfatta di come è andato questo Festival?

Si è stato un pianto liberatorio perché sto dando tutto, ogni fibra del mio corpo per cantare questo pezzo, pertanto è stato un pianto un po’ di liberazione. Sono molto felice di come sta andando perché onestamente sono molto orgogliosa di me.

Nel videoclip c’è Fernando Alonso. Come lo hai coinvolto?

Fernando è mio amico, se posso dire amico, da ormai diversi anni, ovvero da quando gli ho scritto un pezzo 2640 che si chiama per l’appunto Alonso e da li siamo stati sempre in contatto, ci siamo visti diverse volte, lui ascolta molto la mia musica e quando gli ho chiesto di essere uno dei protagonisti del videoclip di Fango in Paradiso ha accettato ed è stato molto generoso.

Finora hai condotto un talent. Se ti proponessero di fare il coach o il giudice accetteresti?

Mai dire mai nella vita però non so se sarei mai adatta al ruolo. Mai dire mai, potrebbe essere che abbia un talento che ancora devo scoprire in merito.

Per la Finale arriverà Alberto Angela. In questo Festival per te difficile almeno una gioia …?

Non lo sapevo. Che fi**ata. Adesso mi ripiglio tutta! (Ride)

Giulia Michielin Instagram: il video di Fango in Paradiso