Grande sorpresa al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove nella penultima giornata si è presentata sul red carpet una bellissima Francesca Chillemi con il pancione. Fasciata in un abito bianco, incinta al sesto mese di gravidanza, l’attrice aspetta un figlio dal suo compagno Eugenio Grimaldi.

Francesca Chillemi con il pancione al BCT Festival 2025

Francesca Chillemi è incinta e ha scelto il red carpet del BCT Festival di Benevento per mostrare per la prima volta il pancione, confermando le voci sulla sua seconda gravidanza che circolavano già da qualche tempo. Con un elegante bianco che accarezzava la curva evidente dell’addome, Francesca ha illuminato la serata con un sorriso raggiante. Accanto a lei il compagno Eugenio Grimaldi, con cui condivide il momento speciale. Protagonista di fiction di grande successo, da Che Dio ci aiuti a Viola come il mare, Francesca Chillemi è uno dei volti più amati della tv italiana.

Viola come il mare 3 si farà

Durante il talk condotto dalla giornalista Sonia Serafini, e che ha avuto luogo nella magica cornice di Piazza Santa Sofia, nel cuore della città, Francesca Chillemi ha confermato la realizzazione di Viola come il mare 3.

Francesca Chillemi su Elena Sofia Ricci

Durante la serata, Chillemi rispondendo a una domanda della giornalista non si sottrae a raccontare un aneddoto che riguarda Elena Sofia Ricci. L’attrice dichiara di stimare molto Elena Sofia Ricci a cui deve tanto soprattutto per un insegnamento che quest’ultima le ha dato mentre erano impegnate sul set di Che Dio ci aiuti.

Come racconta la stessa Chillemi: “Ho avuto una buona maestra, molte cose le ho rubate da Elena Sofia Ricci. Una volta è successo che volevano fare una foto con me, io vivevo questa cosa con timidezza e forse ero apparsa molto fredda. Lei mi disse: non farlo mai, il pubblico è la cosa più preziosa che puoi avere. Io non è che non volvo farla e che non mi attribuivo tanta importanza”

Chi è Eugenio Grimaldi

Figlio di Emanuele Grimaldi, fondatore e presidente del Grimaldi Group – colosso internazionale nel trasporto marittimo di merci e passeggeri – Eugenio è Executive Manager all’interno dell’azienda di famiglia, un ruolo di prestigio che lo pone tra gli eredi più influenti nel panorama dell’imprenditoria italiana. Appassionato di equitazione, è un cavallerizzo esperto, spesso in gara nei più importanti concorsi ippici nazionali. Grimaldi già padre di tre figli, due avuti dall’ex moglie e uno da una relazione precedente, ha voltato pagina accanto a Francesca, con la quale ha scelto di costruire un nuovo capitolo della sua vita.