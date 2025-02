Dal 27 febbraio torna in onda su Raiuno “Che Dio ci aiuti”. Nei nuovi episodi, Azzurra si troverà ad affrontare nuove sfide professionali e personali e Suor Angela continuerà a fare capolino per aiutarla nei momenti di incertezza e di crisi. Al fianco di Azzurra ci sarà Lorenzo Riva, interpretato da Giovanni Scifoni.

“Che Dio ci aiuti 8”, intervista esclusiva a Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni. Nella nuova stagione, Azzurra avrà maggiori responsabilità. Si ritroverà infatti a diventare la tutrice di una casa famiglia della Capitale per ragazze in difficoltà. Sul suo personaggio, Francesca Chillemi ha dichiarato:

“Azzurra cercherà di creare una connessione con queste ragazze e cercherà di farlo in virtù di quello che era prima di diventare una suora e cioè una ragazza problematica e disagiata. Con il tempo si accorgerà però che non funziona perché le ragazze con cui si interfaccia hanno problemi veri, sono giovani che non hanno mai avuto un barlume di speranza, sono disinteressate a qualsiasi tipo di aiuto. E’ come se avessero sposato l’idea che la loro vita sia segnata. Non sarà così facile per Azzurra interagire con loro e meritare la loro fiducia. Attraverso l’amore però queste ragazze si apriranno e si avvicineranno a lei”.

Lorenzo Riva è uno psichiatra di quarant’anni, padre di due figli, Pietro e Giulia. Il suo carattere rigido si scontrerà con l’indole spontanea di Suor Azzurra: “Lorenzo Riva è anestetizzato dal dolore, lui non patisce più, non è empatico non solo con le ragazze della casa famiglia ma nemmeno con i suoi figli. Lui vive di urgenze ma quanto incontra Azzurra tutto questo assumerà meno peso e capirà quali sono le priorità. Lorenzo non cambia mai idea sulle persone ma Azzurra lo aiuterà ad andare al di là delle apparenze”.

Nella nuova stagione, ci sarà ancora Suor Angela interpretata da Elena Sofia Ricci. Francesca Chillemi ha imparato molto da lei nel corso degli anni:

“Elena è un bellissimo esempio di professionalità. Mi ha insegnato l’amore per questo lavoro, la dedizione, la fatica, la puntualità ma soprattutto il rispetto. E poi mi ha insegnato alcuni trucchi di questo mestiere, dai primi piani alle luci”.

Sullo sfondo della nuova stagione, la città di Roma. Dopo la vittoria a Miss Italia, Francesca Chillemi ha deciso di trasferirsi nella Capitale per inseguire il suo sogno di diventare attrice:

“A me Roma piace tantissimo, adoro il centro, mi diverte. A qualsiasi ora del giorno e della notte è come se fossi in vacanza. Poi Roma è legata a delle possibilità, a delle opportunità, al mio lavoro e alla mia nuova vita”.

Giovanni Scifoni, da romano doc, dice: “Sono nato e cresciuto a Roma, non mi sono mai allontanato da questa città. Per me non esiste altro posto che Roma anche se devo ammettere che è una città altamente diseducativa. Roma ti dà l’illusione che tu possa fare quello che vuoi, che i guai che combini rimarranno impuniti”.

Francesca Chillemi si inserisce nella sua risposta chiedendogli quale sia stata la pazzia più grande che abbia fatto a Roma e esclama: “Io ce l’ho”. Scifoni rivela: “Mi sono divertito a fare gli scavalchi notturni, non solo al Colosseo ma perfino allo zoo. Ho sentito le tigri che ruggivano di notte”.

Francesca Chillemi non sta più nella pelle e fa una confessione spiazzante: “Ho fatto il bagno della Fontana di Trevi con i vigili presenti che mi dicevano che avrei preso la multa ma io l’ho fatto lo stesso. Il giorno dopo però ho pagato la multa”. Francesca ti si ama.