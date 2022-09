Francesca Chillemi e Can Yaman sono approdati in laguna a Venezia per presentare la nuova serie tv “Viola come il mare”. I due attori hanno letteralmente infiammato la Mostra internazionale del Festival del Cinema di Venezia 2022 facendo impazzire i fotografi (e non solo).

Francesca Chillemi e Can Yaman a Venezia: i fotografi chiedono il bacio

L’arrivo di Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra Internazionale del Festival del Cinema di Venezia 2022 non è passato affatto inosservato. Belli e sorridenti i due hanno fatto impazzire i fotografi a suon di click e non solo. Durante lo sbarco in laguna, infatti, i fotografi hanno chiesto alla “coppia” a gran voce una bacio.

“Bacio, bacio, bacio…” è stata la richiesta, come si evince dal video in basso, da parte dei fotografi e dei fan.

La ex vincitrice di Miss Italia, oggi attrice affermata e di successo, con il suo sorriso ha replicato alla “particolare” richiesta dei fan e dei fotografi con un “ma va…” mettendo a tacere tutti. Poco dopo però è arrivata un’altra simpatica richiesta da parte del pubblico che ha urlato “Fate l’amore!”. Questa volta però a togliere la Chillemi dall’imbarazzo è stato proprio l’attore sex symbol turco che sorridendo ha replicato “prossimo anno!”.

Francesca Chillemi e Can Yaman prossimamente con “Viola come il mare” su Canale 5

Can Yaman e Francesca Chillemi sono arrivati alla 79esima edizione del Festival di Venezia 2022 per presentare la nuova serie tv dal titolo “Viola come il mare“ prevista per martedì 6 settembre in laguna. Durante l’appuntamento sarà presente anche il regista Francesco Vicario che ha lavorato alla serie light crime composta da 6 puntate della durata di 100 minuti e liberamente ispirata al romanzo “Conosci l’estate?” Di Simona Tanzini.

La serie “Viola come il mare” che segna il ritorno in tv di Can Yaman è attesissima dal 30 settembre in prima serata su Canale 5.