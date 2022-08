Francesca Chillemi, che a breve sarà protagonista in tv con due fiction: a settembre in “Viola come il mare” e prossimamente nella nuova stagione di “Che Dio ci aiuti”, racconta sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola questa settimana, il suo nuovo personaggio nella fiction Mediaset e l’evoluzione di Azzurra in “Che Dio ci aiuti”.

Francesca Chillemi è Viola in “Viola come il mare” con Can Yaman

In “Viola come il mare”, nuova fiction di Canale 5 prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rti, Francesca Chillemi è protagonista insieme con Can Yaman, l’attore star delle soap turche popolarissimo in Italia. L’attrice siciliana interpreta Viola Vitale, una giornalista in erba che fa ritorno in Sicilia da Parigi e che ha una caratteristica molto particolare: la “sinestesia”, un fenomeno sensoriale percettivo.

La sinestesia: il fenomeno sensoriale del personaggio della Chillemi

La Chillemi di questo fenomeno sensoriale e del suo personaggio racconta: «La sinestesia è una condizione neurologica che porta a sperimentare fenomeni percettivi uditivi o visivi diversi da quelli abituali. Nel caso di Viola, lei “vede” le emozioni degli altri attraverso una sorta di aura con determinati colori associati alla rabbia, alla paura… E quando riceve questi input visivi, è un po’ come se,quelle emozioni, le provasse pure lei. Ciò comporta due aspetti: uno positivo e uno negativo. Il buono è che Viola riesce a immedesimarsi negli altri; il cattivo è che a volte viene sopraffatta dalle emozioni. Fatto sta che, grazie a questa sua “dote” riesce ad aiutare l’ispettore capo Demir (Can Yaman, ndr), a risolvere i casi» – poi aggiunge – «La mia Viola è una donna molto sensibile, a volte fragile, ingenua. Ma di grande apertura emotiva: le interessa davvero capire cosa provano gli altri».

Francesca Chillemi: «Azzurra metterà in pratica tutto ciò che suor Angela le ha insegnato».

Se quello di Viola è un personaggio ancora ignoto a noi pubblico affezionato delle fiction, c’è un altro personaggio che ben conosciamo: quello di Azzurra, diventato sempre più il cuore della fiction “Che Dio ci aiuti”. Nell’ultima stagione abbiamo visto Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, nei panni di novizia al fianco di suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. Sul come proseguirà la vita di Azzurra e sulle novità inerenti alla settima stagione che vedremo l’anno prossimo, la Chillemi racconta: «Ora Azzurra metterà in pratica tutto ciò che suor Angela le ha insegnato. Passiamo dalla teoria alla pratica. Se vogliamo, è un po’ come la mia evoluzione nel cast. All’inizio ero io la più “piccola” sul set, oggi posso fare da sorella maggiore alle giovani attrici».