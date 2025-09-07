Vacanze ormai finite. Programmi pronti a riempire i palinsesti. Forum su Canale 5 quando inizia? Ecco svelata la data del ritorno in tv di Barbara Palombelli per nuove cause, nuove liti e vicissitudini.

Forum torna su Canale 5: ecco la data della nuova edizione

Tutto pronto. Forum torna su Canale 5 a partire da lunedì 8 settembre con il consueto appuntamento mattutino. Dalle ore 11 in poi Barbara Palombelli, al timone del programma per il dodicesimo anno consecutivo, aspetta tutti li affezionati telespettatori con nuove cause, scontri, liti e con nuovi spunti per apprendere qualcosa di nuovo su come gestire o risolvere i problemi della quotidianità.

Torna anche l’appuntamento pomeridiano su Rete 4. “Lo Sportello di Forum” aprirà i battenti con la nuova stagione sempre lunedì 8 settembre a partire dalle ore 14.00.

I temi trattati in Forum: argomenti di discussione della vita reale

Di cosa si parlerà nelle nuove puntate? All’ordine del giorni vi saranno temi che approfondiscono i problemi della vita quotidiana di molti telespettatori. La giornalista affronterà, infatti, grazie alle varie cause, temi socialmente rilevanti con il suo stile rigoroso e allo stesso tempo empatico. Un esempio? Si parlerà di: diritto alla salute, delle problematiche legate all’adolescenza e di molto altro.

Nella prima puntata, inoltre, è prevista un’intervista esclusiva al Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Forum cast: new entry e graditi ritorni

Ci sono novità nel cast di Forum? Certo che sì. Avremo una new entry tra i giudici e un graditissimo ritorno. In primis conosceremo il magistrato Claudio Mattioli e poi ritroveremo Beatrice Dalia, volto molto amato dal pubblico. Ritorneranno, come negli anni scorsi: Annamaria Bernardini de Pace e Francesco Foti.

Al fianco di Barbara Palombelli non mancheranno: Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Ladislao Liverani, Giulietta Campesi, Edoardo Donnamaria e Chiara Stile, oltre a Camilla Mancini. I momenti di approfondimento restano curati da Giulia Lea Giorgi.

Anche quest’anno saranno presenti gli uditori, giovani laureati in Giurisprudenza che si

preparano all’esame da magistrato: seguono i casi e intervengono con osservazioni

giuridiche.