Chiara Francini, attrice molto apprezzata, dopo la sua partecipazione lo scorso anno al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus nel ruolo di co-conduttrice per una serata dove ha dato modo di farsi apprezzare dal pubblico televisivo di Rai1, torna in tv con uno show tutto suo. La Tv di Stato, infatti, ha deciso di darle più spazio, e le ha proposto di fare una sorta di “one-woman-show” in tre serate per allietare il pubblico di Rai1 dal titolo Forte e Chiara.

Forte e Chiara, one woman show di Chiara Francini in prima serata su Rai 1: ecco quando

L’attrice toscana arriverà sulla prima rete della Tv di Stato con un nuovo progetto che la vedrà protagonista nella prima serata. Forte e Chiara, questo il titolo del programma, andrà in onda su Rai1 dal 12 al 26 aprile 2024.

La Francini è stata voluta dai vertici dell’azienda, sono stati loro infatti a chiarire la decisione attraverso le pagine del settimanale DiPiù: “Una sorta di ‘One woman show’, un vero e proprio riconoscimento che la TV di Stato riserva agli artisti più amati del piccolo schermo, come lo è Chiara…”.

Cosa sappiamo sullo show

Al momento non si hanno ulteriori informazioni su come sarà lo show di Chiara Francini, quello che è certo è che sicuramente l’attrice con il suo carisma ci regalerà un bel momento di spettacolo.

Forte e Chiara: dal teatro arriva in tv

“Forte e Chiara” è lo spettacolo teatrale scritto e interpretato dalla nota attrice Chiara Francini, con musiche dal vivo di Francesco Leineri, e la regia di Alessandro Federico.

In “Forte e Chiara” che la Francini porta a teatro, l’attrice si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche della sua vita, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa. Francini si cimenta con un frizzante monologo, cucito su di lei, uno show che unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, remake, gag e umorismo, in un gioco di contrasti.

Quello che Francini propone a teatro è un one woman show in cui ripercorre la sua vita. Dall’infanzia con i nonni con cui è cresciuta, alla famiglia matriarcale. E poi l’adolescenza, il percorso di ragazza che ha vissuto in provincia, il desiderio di voler diventare madre e la fierezza dell’essere ora e sempre una persona diversa.