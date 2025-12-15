Due personaggi chiave delle trame Forbidden fruit si preparano a uscire di scena. Proprio nel finale di questa stagione infatti, Alihan e Zeynep saluteranno i fans della dizi turca di Canale 5. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: Alihan e Zeynep lasciano il cast

La seconda stagione di Forbidden fruit sta volgendo al termine, ma prima di veder calare il sipario su questo importante capitolo del serial drammatico turco ci troveremo a salutare due personaggi chiave delle trame: Alihan Taşdemir e Zeynep Yılmaz (interpretati rispettivamente da Onur Tuna e Sevda Erginci) usciranno di scena.

Questa decisione è arrivata direttamente dagli sceneggiatori, che hanno predisposto i pilastri per una terza stagione dominata da new entry e nuove dinamiche. I due protagonisti amatissimi anche dal pubblico italiano ci saluteranno quindi nel finale di Forbidden fruit 2.

Spoiler turchi Forbidden fruit: come escono di scena Zeynep e Alihan?

La svolta della seconda stagione, che nelle ultime puntate ci regalerà il matrimonio tra Zeynep e Alihan – rischiava di innescare una serie di difficoltà creative. con i due, felicemente sposati e innamorati più che mai, sarebbe stato difficile trovare nuovi spunti per una trama che si è sempre distinta per i suoi intrighi e le lotte di potere.

Da qui è arrivata la decisione degli sceneggiatori Melis Civelek e Zeynep Soyata di intraprendere una scelta radicale, facendo uscire di scena la coppia e prevedendo – per il terzo capitolo della serie – nuovi personaggi.

Zeynep e Alihan saluteranno quindi parenti e amici e decideranno di lasciare Istanbul. Possiamo quindi anticiparvi che la loro uscita di scena sarà all’insegna del lieto fine, un regalo che gli sceneggiatori hanno voluto fare ai tantissimi fans che fin dalle prime battute della serie sognavano per loro un’unione felice.

Alihan e Zeynep: possibile ritorno a Forbidden fruit in futuro?

Gli appassionati di questa bellissima serie si chiedono se rivedranno i loro beniamini anche in futuro. La dizi turca (che nel nostro Paese sta andando in onda attualmente con il secondo capitolo) si compone di ben sei stagioni, e proprio nell’ultima i fans avranno una gradita sorpresa. Non sarà però la coppia a fare ritorno a Istanbul, ma Zeynep da sola. Per Alihan quindi, il saluto che darà nel finale Forbidden fruit 2 sarà definitivo.