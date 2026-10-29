Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sei giorni su sette. Con il ritorno di Amici infatti, la serie turca ha perso lo slot domenicale, ma continua a tenerci compagnia dal lunedì al sabato in daytime. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 31 ottobre al 6 novembre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 6 novembre

In casa di Çagatay l’atmosfera si fa sempre più tesa: Cansu, gelosa e aggressiva, crea conflitti, mentre Feride – la suocera che in segreto appoggia Yildiz – trama per far incontrare il bambino con la sua vera madre.

Spinta da Güler, Cansu pianifica di mandare via Feride di casa e arriva persino a immaginare di fare del male a Yildiz, senza rendersi conto che Çagatay sta ascoltando ogni sua parola.

Cansu tenta di uccidere Yildiz? News Forbidden fruit

Le parole di Hasan Ali, che si presenta in azienda per convincere Çagatay a non separare Halit Can da Yildiz, lo spingono a cambiare idea e riportare il bambino dalla sua vera madre.

Dopo una serie di scontri con Cansu, quest’ultima – manipolata da Ender e fuori controllo – decide di uccidere Yildiz. Con la scusa di andare a prendere Halit Can a scuola, la persuade a salire in macchina con lei. Quando l’auto, lanciata a tutta velocità, sta per cadere in un burrone, Yildiz si ritrova tra le fiamme nella villa di Hasan Ali: tutto ciò che ha vissuto durante il coma si rivela essere solo un terribile incubo.

Dopo essersi completamente ripresi dall’incidente, Yildiz e Çagatay tornano alla loro routine quotidiana, ma la pace non dura a lungo. La coppia ospita in casa Hasan Ali e Sahika, creando nuove tensioni.

Hasan Ali inganna Çagatay nelle prossime puntate Forbidden fruit

Çagatay inizia a valutare l’ipotesi di vendere la sua azienda di spedizioni. Il giovane riceve un’offerta di lavoro che lo porterebbe a trasferirsi all’estero e valuta seriamente questa possibilità.

Hasan Ali però, fa fatica ad accettare l’idea di doversi separare da suo figlio, e per impedirgli di trasferiri lontano arriva a sabotargli l’affare.

Una lezione di guida si trasforma in disastro

Asuman vuole dimostrare di saper guidare una delle auto di Hasan Ali, e – per riuscirci – chiede a Yildiz di darle qualche lezione di guida. La madre di Hasan Alì si improvvisa così istruttrice, ma la lezione finisce per trasformarsi in un disastro.

Asuman scambia il freno per l’acceleratore e la vettura finisce addosso ad altre parcheggiate, danneggiandole. Le due donne a quel punto – consapevoli delle conseguenze visto che Asuman non ha la patente – decidono di scappare. La polizia riesce però a rintracciarle e vengono smascherate davanti a tutta la famiglia.

Hasan Ali vuole divorziare da Sahika

Sul piano sentimentale, Sahika cerca disperatamente di riconquistare la fiducia di Hasan Ali, ma lui, stanco del suo atteggiamento, mette a punto un piano per sbarazzarsi di lei. Intende incastrarla con un falso conto offshore, accusandola di aver sottratto fondi alla holding, così da avere un pretesto per il divorzio.

Ender si propone di aiutarlo a inscenare un tradimento di Sahika, ma in realtà mira a manipolare entrambi per ottenere un vantaggio personale.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dopo aver sabotato la vendita dell’azienda di Çagatay per obbligarlo a collaborare, Hasan Ali inizia a suscitare i sospetti del figlio.

Nel frattempo, Cansu si avvicina a Omer in un locale, presentandosi con un nome falso per guadagnarsi la sua fiducia.