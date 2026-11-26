Fans di Forbidden fruit siete pronti a scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi del serial drammatico turco in onda dal 28 novembre al 4 dicembre su Canale 5? La serie va in onda dal lunedì al sabato in daytime, con episodi ricchi di colpi di scena. Curiosi di scoprire cosa ci attende? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Forbidden fruit trame puntate italiane (al 4 dicembre)

Ömer e Şahika decidono di trascorrere una serata romantica a cena, ma il loro momento viene interrotto dall’arrivo improvviso di Tuğba, un’amica di lui. La presenza della ragazza suscita immediatamente la gelosia di Şahika, che manifesta senza esitazione il proprio irritazione. Il giorno successivo, Hasan Ali organizza un barbecue per festeggiare la nascita del nipote, ma l’atmosfera di gioia viene sconvolta da Cansu, che arriva armata e comincia a sparare. Yıldız viene colpita e perde il bambino, mentre Şahika muore durante l’attacco. Sconvolto, Kaya decide di occuparsi personalmente di Hayati, suscitando i timori di Ender, preoccupata che possa approfittare della situazione per tornare a Londra. Nel frattempo, Hasan Ali rimprovera Ömer per aver permesso che gli venissero sottratte le chiavi di casa. Yıldız sceglie invece di lasciarsi alle spalle le bugie: chiude la lavanderia e comunica la decisione a Emir e Caner. Ömer intraprende una nuova attività rilevando una palestra e propone ai due uomini di lavorare al suo fianco.

Il rituale di Asuman allarma Sedai nelle prossime puntate Forbidden Fruit

Asuman raggiunge l’ufficio di Hasan Ali e, nel tentativo di allontanare la negatività, improvvisa un rituale contro il malocchio bruciando della salvia. Sedai, insospettito dal fumo, teme che sia scoppiato un incendio e irrompe nella stanza con un estintore, finendo per spruzzarlo direttamente sui due.

Dopo l’incidente, Hasan Ali confida al suo assistente di sentire la mancanza di Feride e decide di riconquistarla, coinvolgendo nel piano Güler e Çağatay. Anche Asuman escogita una soluzione per aiutare la figlia e suggerisce a Yıldız di chiedere al marito un risarcimento per tutte le difficoltà affrontate dopo il matrimonio.

La vita di Yildiz diventa la trama di una fiction

Intanto, alla villa, Feride, Aysel e Sedai seguono con entusiasmo una nuova fiction televisiva. Insospettita dalla somiglianza tra la trama e alcuni eventi reali, Asuman guarda una puntata e scopre che la serie racconta proprio la vita di Yıldız, compresi gli inizi a villa Argun.

Tutti sono esasperati dalla spontaneità di Yıldız, abituata a raccontare ogni dettaglio senza riflettere sulle conseguenze. Dopo averla riportata alla ragione, Yıldız collabora con Ender per scoprire chi abbia fornito alla sceneggiatrice il materiale della serie. Le indagini portano ad Aysel, che aveva raccontato la propria vita a una donna credendola una psicoterapeuta, senza immaginare che le sue confidenze sarebbero state utilizzate per la fiction.

Nel frattempo, Yıldız e Çağatay aiutano Hasan Ali a riconquistare Feride: l’uomo finge di stare male e riesce a farla andare a trovarlo, ma il piano viene rovinato da un servizio televisivo sulla serie ispirata alla vita di Yıldız. Hasan Ali e Feride reagiscono con rabbia.

Preoccupata che la fiction possa portare alla luce episodi imbarazzanti del passato, Asuman riunisce Ender, Caner ed Emir per cercare una soluzione.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Kaya vuole vendere le azioni appartenute a Şahika e chiede il bilancio della società. Il ritardo nella consegna alimenta i suoi sospetti, così confida i dubbi a Ender, che informa Yıldız. Le due donne coinvolgono Caner e organizzano una cena durante la quale Yıldız tenterà di prendere il telefono di Hasan Ali per installare un programma capace di intercettare le sue conversazioni. Ender e Caner indagano inoltre sul responsabile finanziario Bilal.

Quando Hasan Ali consegna finalmente il bilancio, emerge una verità inquietante: il documento è stato falsificato.