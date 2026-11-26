Cosa accadrà nell’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi 2026 in onda domenica 29 novembre 2026?. Ecco le anticipazioni provenienti dalla registrazione odierna. Quali ospiti troveremo in studio? Quali sfide sono state fatte? Quali esibizioni hanno portato sul palco i talenti di quest’anno e chi è finito nuovamente a rischio eliminazione? Scopriamo insieme cosa è successo grazie agli spoiler che ci hanno fornito le nostre talpe a cui pare non sfuggire proprio nulla.

Amici di Maria De Filippi 2026: gli ospiti dell’ottava puntata

Chi sarà in studio nell’ottava puntata di Amici di Maria De Filippi 2026 come ospite? Dopo Angelina Mango, Gaia, Sarah Toscano e molti altri, ma soprattutto dopo Carlo Verdone nei panni di giudice di canto, questa settimana chi vi sarà? Maria De Filippi ha sempre ampia scelta. Molti ex concorrenti del talent potrebbero tornare a far capolino anche in qualità di giudici come già è successo nelle passate edizioni. Il pubblico acclama a gran voce Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Elodie. Molti vorrebbero rivedere anche Irama ma è impegnato con X Factor attualmente. Non è detto che in un prossimo futuro non possa mettere piede ad Amici 26. Poi mancano all’appello in qualità di giudici: Noemi, Gerry Scotti e molti altri personaggi del panorama italiano.

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Chi vi sarà? In qualità di ospite musicale troveremo:

In qualità di giudici esterni, invece, troveremo:

Amici 26: la gara canto con classifica ed esibizioni

Cosa è accaduto nella gara canto?

Gara ballo

Cosa vedremo andare in onda durante la gara ballo?

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