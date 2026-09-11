Una nuova settimana ricca di colpi di scena attende i fans di Forbidden fruit. Il serial drammatico turco prosegue il suo cammino su Canale 5 con una programmazione sette giorni su sette. Curiosi di scoprire cosa ci attende nella settimana dal 12 al 18 settembre? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Anticipazioni Forbidden fruit, trame al 18 settembre

Aysel decide di iniziare a lavorare a tempo pieno con Yildiz e così lascia Zehra. Pentita per ciò che è successo, Zehra si presenta da Yildiz e Asuman per chiedere scusa, ma le due non sono ancora pronte ad accettare il suo perdono.

Ender e Şahika sono decise a vendicarsi di Hasan Ali. Per riuscire a colpirlo, vogliono scoprire il suo punto debole e per questo decidono di rivolgersi a Feride. Prima di incontrarla, le due donne passano dal parrucchiere per essere perfette. Lì conoscono Hayati, un tassista del quartiere che si offre di accompagnarle da Feride.

Forbidden fruit, spoiler settimanali (12-18 settembre)

Ender e Şahika chiedono a Can di ottenere informazioni su Hasan Ali parlando con Mahmut. Tuttavia, l’uomo non si lascia ingannare e avvisa subito Hasan Ali del tentativo di indagine.

Quando arrivano da Feride, Ender e Şahika le propongono un patto: aiutarla a separare Çagatay e Yildiz, in cambio di informazioni sui segreti e sulle debolezze di Hasan Ali. Feride confida che l’unico vero punto debole dell’uomo è Filiz, la sua ex moglie ormai defunta.

Caner sospetta di Şahika nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ender e Şahika propongono a Feride di andare a vivere nella casa dei novelli sposi, con l’intento di creare tensioni e seminare zizzania nella loro vita coniugale.

Şahika, Ender e Caner continuano a lavorare insieme a Hayati. Il tassista, toccato dalla loro situazione, si affeziona al gruppo e decide di dare una mano, arrivando perfino a offrire la sua auto. Caner, però, non smette di osservare con ironia e sospetto i metodi manipolatori di Şahika.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

L’arrivo di Feride a casa di Çagatay non tarda a dare nuovi problemi. Tra lei e Asuman nascono presto altri contrasti, e la tensione diventa così alta da costringere Çagatay a intervenire per ristabilire la calma.

Su consiglio di Ender e Şahika, Feride inizia a raccogliere prove contro Yildiz e Asuman. Di nascosto registra una loro chiacchierata, convinta che stiano complottando alle sue spalle.

Hasan Ali riceve una notizia che lo lascia senza parole. Cansu gli rivela di non essere la nipote di Filiz, come lui ha sempre pensato, ma in realtà sua figlia.ì Hasan Ali scopre che la sua ex moglie gli ha tenuto nascosta per anni la verità sulla ragazza.