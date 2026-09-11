Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 12 al 18 settembre nel daytime di Canale 5 assisteremo all’arrivo a Los Angeles di Ivy Forrester ed Electra. L’ingresso delle due donne promette di portare un’aria di novità in azienda: dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea di intimo, saranno i gioielli i protagonisti del cambiamento? Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 12 al 18 settembre)

Hope racconta a Zende come Steffy sia arrivata a licenziarla e a chiudere per sempre la sua linea. Spiega che tutto è iniziato quando, sola in ufficio, stava provando alcuni capi di lingerie della “Brooke’s Bedroom”. L’arrivo improvviso di Finn l’aveva colta di sorpresa e, confusa, era inciampata finendo addosso al medico. Un incidente che Finn e Steffy avevano però scambiato per un tentativo di seduzione.

Carter critica apertamente la decisione di Steffy, giudicandola immotivata e frutto di rivalità personali. L’avvocato ribadisce come il vecchio conflitto tra Logan e Forrester stia finendo per nuocere all’azienda, ricordando il prezioso contributo di Hope e della famiglia Logan alla Forrester Creations. Steffy, però, gli ordina di concentrarsi solo sul suo lavoro. Anche Ridge si schiera con la figlia, dichiarando di non voler più discutere di Hope. Zende, invece, esprime direttamente a Steffy il suo disappunto per la scelta fatta.

Beautiful, trame settimanali al 18 settembre

Alla Forrester Creations, Ridge, Steffy e Katie stanno discutendo su come affrontare la comunicazione dopo il licenziamento di Hope e la chiusura della sua linea. Steffy pensa che la questione sia ormai chiusa, mentre Katie teme che una mossa così drastica possa minare la fiducia dei clienti nel brand.

L’arrivo di Ivy Forrester e della nipote Electra porta l’attenzione su un nuovo progetto: rilanciare la linea di gioielli. Ridge e Steffy sono entusiasti all’idea di coinvolgere una nuova generazione della famiglia Forrester, ma Electra sorprende tutti mostrando una forte e inspiegabile ansia all’idea di esporsi pubblicamente. Arriva persino a chiedere che il suo nome e la sua foto vengano rimossi dalla campagna pubblicitaria ormai imminente. Will, notando subito il suo disagio, cerca di rassicurarla e farla sentire a suo agio.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Taylor racconta a Brooke come la malattia abbia trasformato il suo modo di vivere. La paura di non avere abbastanza tempo per vedere crescere i nipoti l’ha portata a seguire di più il cuore, rafforzando anche il legame che da sempre la unisce a Ridge. Brooke sa bene quanto sia profondo il rapporto tra Ridge e Taylor e non lo vede come un problema, a patto che Taylor rispetti la relazione stabile che lei e Ridge stanno costruendo.

La dottoressa Hayes ricorda l’angoscia provata e si dice molto grata a Ridge per averla sostenuta nel percorso di guarigione. Allo stesso tempo, la malattia le ha insegnato ad amarsi senza sentirsi egoista. Taylor sottolinea di non aver bisogno di un uomo accanto e di non avere alcuna intenzione di riconquistare Ridge.

Nel frattempo Steffy si confida con Ridge e si dice contenta per come lui abbia sempre preso le sue difese, anche quando Brooke difendeva Hope. Suo padre le fa notare che la Logan ha semplicemente cercato di proteggere la figlia, propio come lei farebbe con i suoi figli e come Taylor ha sempre fatto con lei.