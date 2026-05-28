Nuovi colpi di scena attendono i fans del serial drammatico turco Forbidden fruit. Nel corso dei prossimi episodi assisteremo a un progetto di Zehra, che finirà inevitabilmente per metterla di nuovo nei guai. La figlia maggiore di Halit Argun penserà di improvvisarsi maestra d’asilo.

Forbidden fruit, anticipazioni puntate italiane: le paure di Zehra

Sebbene la vicenda che ha visto la famiglia Argun finire in bancarotta si sia risolta senza conseguenze, e Halit sia riuscito a recuperare il suo patrimonio, Zehra non riuscirà a scacciare il timore di poter tornare a essere povera.

Per questo motivo, la figlia maggiore di Argun cercherà di risparmiare quanto possibile, acquistando i suoi abiti nelle bancarelle dell’usato e privandosi perfino le visite dal parrucchiere. Il suo timore di perdere di nuovo tutte le agiatezze la porterà poi a stadiare alcuni sistemi per poter fare soldi, e in un primo momento penserà di arricchirsi creando un canale internet nel quale promuoverà le puree di Yildiz. La nuova esperienza imprenditoriale di Zehra finirà però per mettere nei guai la sua matrigna, che si troverà a dover affrontare una causa milionaria promossa dall’acquirente delle marmellate. Yildiz perderà il lavoro, ma neppure questo basterà a frenare l’intraprendenza imprenditoriale di Zehra.

Trame turche Forbidden fruit: Zehra apre un asilo a villa Argun

Credendo di avere acquisito sufficiente esperienza nel prendersi cura dei bambini, visto che ormai da tempo si occupa del piccolo Halitcan, Zehra penserà di essere pronta ad aprire un asilo a villa Argun.

Dopo averne parlato con Asuman, la ragazza si appresterà ad accogliere i bambini nella nuova prestigiosa villa di famiglia. Proprio grazie alla madre di Yildiz riuscirà a trovare famiglie interessate, che non esiteranno ad affidarle i loro pargoletti alla “modica” cifra di 500 lire turche per due ore di asilo. Se da un lato i genitori dei piccoli penseranno di avere davanti un’insegnante d’asilo qualificata, dall’altro Zehra avrà agito con grande leggerezza, “dimenticando” che per una struttura del genere servono licenze e autorizzazioni.

Zehra perde di vista Halitcan e finisce nei guai: news Forbidden fruit

La confusione causata dai bambini all’interno della villa, finirà per far perdere di vista a Zehra il piccolo Halitcan. Quando Yildiz si presenterà alla villa per riprendere il bambino, scoprirà che il piccolo è scomparso, e nessuno avrà idea di dove si trovi. Inutile dire che vi saranno momenti di panico generale, fino a quando Halitcan verrà ritrovato dalla madre al piano superiore.

L’episodio non si concluderà qui, e Yildiz informerà la polizia di quanto accaduto. Gli agenti si recheranno così a villa Argun, e scopriranno che Zehra avrà creato un vero e proprio asilo abusivo. I guai per la ragazza non saranno che all’inizio, visto che anche suo padre a rimprovererà aspramente. Argun non risparmierà critiche neppure ad Asuman, complice della figlia in questo progetto strampalato. L’ira di Halit finirà per ripercuotersi anche sulla possibile riconciliazione con Yildiz. La madre di Halitcan infatti – dopo essersi resa conto che l’ex non avrà abbandonato il suo atteggiamento aggressivo – inizierà a pensare di fare un passo indietro davanti alla proposta di lui di tornare insieme.