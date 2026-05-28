Ascolti tv 27 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Pare parecchio Parigi” contro “Indiana Jones e il quadrante del destino“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 27 maggio 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Pare parecchio Parigi” vs “Indiana Jones e il quadrante del destino”. Auditel del 27 maggio 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Pare parecchio Parigi” contro “Indiana Jones e il quadrante del destino”. Chi ha vinto?

Rai 1: Pare parecchio Parigi, il film del 2024 diretto da Leonardo Pieraccioni ha strappato un sorriso a 2.178.000 spettatori pari allo 14.2% di share.

Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha attirato l’attenzione di 0.000.000 spettatori pari allo 10.6% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: Indiana Jones e il quadrante del destino, il film del 2023 co-scritto e diretto da James Mangold con protagonista Harrison Ford ha tenuto col fiato sospeso 1.609.000 spettatori con uno share del 14.3%.

Italia 1: Tre uomini e una gamba, il film del 1997 diretto da Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Italia’s Got Talent, il talent show, basato sul format britannico Got Talent, ha intrattenuto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Enricomincio da me, il one-man show di Enrico Brignano ha divertito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 27 maggio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:37%.

CANALE 5