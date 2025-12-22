Il finale Forbidden fruit 2 vedrà Yildiz ed Ender stringere un’alleanza, e proprio questo patto tra le due ex di Halit (un tempo acerrime nemiche) finirà per mettere nei guai Şahika nelle prime puntate del terzo capitolo. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Forbidden fruit, spoiler turchi: Şahika in pericolo

La seconda stagione del serial drammatico turco si concluderà con un attentato a Ender Çelebi. L’ex moglie di Halit verrà aggredita fuori dalla villa e cadrà in acqua priva di sensi. Per molti giorni il suo corpo sarà cercato lungo il fiume Bosforo, ma della donna non ci sarà traccia.

Solo otto mesi più tardi scopriremo che Ender è viva, e che avrà scelto di nascondersi per ricomparire al momento opportuno. La donna avrà in mente un piano per separare Halit dalla sua nuova fiamma, Şahika Ekinci, e per portarlo a termine non esiterà a chiedere aiuto a un’altra donna che in passato era stata sua acerrima rivale: Yildiz!

Insieme, le due escogiteranno uno stratagemma per separare la coppia, e mentre Ender continuerà a rimanere nascosta, Yildiz si presenterà alla festa di fidanzamento tra Halit e Şahika dichiarando di aspettare un figlio dall’uomo che ancora, legalmente, è suo marito.

Şahika tenta di uccidere Yildiz nei prossimi episodi Forbidden fruit

Halit verrà preso alla sprovvista da questa nuova dichiarazione e – in attesa di poter fare il test del DNA per dimostrare che sia davvero suo figlio – consentirà a Yildiz di alloggiare alla villa. Una mossa che però potrebbe rivelarsi fatale per la donna.

Şahika infatti non sarà disposta a restare a guardare, mentre i suoi progetti per sposare Halit andranno in fumo. Per questo motivo chiederà a Erim di strangolare Yilidiz. Il ragazzo – sotto l’effetto delle droghe che gli starà somministrando Yiğit – accetterà di aiutare la nuova fiamma del padre. Il piano però fallirà, e a quel punto Şahika sarà costretta ad agire personalmente, avvelenando il cibo della rivale. Anche stavolta però, le cose non andranno come previsto, visto che sarà la domestica Akinci a mangiare le pietanze. Una corsa disperata in ospedale riuscirà a salvare anche lei, ma per Şahika le cose si metteranno davvero male.

Trame turche Forbidden fruit: Şahika nei guai

Dopo aver visto svanire tutti i suoi piani, Şahika dovrà affrontare una nuova insidia. Vedendo che Yildiz da sola non riuscirà a spodestare la donna, Ender deciderà di rientrare in scena. La sua ricomparsa stupirà tutti, ma la donna dichiarerà di essersi salvata otto mesi prima grazie all’aiuto di un pescatore che l’ha tirata fuori dalle acque del fiume. Ma le sorprese non finiranno qui: con ancora i postumi di un ictus, Ender punterà il dito contro la donna che – a suo dire – l’avrà gettata nel fiume, ovvero Şahika!

Quest’ultima, oltre a sapere di essere innocente, saprà anche che a compiere quel terribile gesto sarà stato Yiğit, ma non potrà rivelarlo perché proprio sfruttando questo segreto sarà riuscita a trasformare il ragazzo (che in realtà è figlio della stessa Ender) in suo “servitore” personale.

Ma l’atteggiamento scontroso di Erim nei confronti della madre finirà per insospettire Ender e Yildiz, che cominceranno a sospettare che il ragazzo sia sotto l’effetto di droghe. Per questo motivo preleveranno un campione di sangue al giovane e lo faranno analizzare. I risultati confermeranno i loro sospetti, e le due si prepareranno così a smascherare una volta per tutte Şahika.

Ci riusciranno? Questa nuova storyline, così come il terzo capitolo della serie tv turca, sarà appena all’inizio e per scoprire ulteriori sviluppi avremmo a disposizione diverse settimane.