Tra gli avvenimenti che cambieranno il corso degli eventi nel corso della quarta stagione Forbidden fruit ce n’è uno destinato a stravolgere completamente gli equilibri: la morte di Halit Argun. L’imprenditore perderà la vita cadendo dalle scale, e da quel momento in poi niente sarà più come prima.

Forbidden fruit, trame turche: Mert al comando della Argun Holding

Nel corso delle prossime puntate del serial drammatico turco assisteremo a una violenta lite tra Şahika, Ender e Yildiz. Le tre donne si ritroveranno a casa di Halit e il loro incontro riaccenderà tutti i rancori antichi.

Grazie a un salto temporale vedremo Argun vivere nella villa con il piccolo Halitcan – del quale avrà ottenuto l’affido esclusivo – e Zehra. La ragazza sarà diventata la moglie di Mert Kara, ormai consoderato da Halit il suo braccio destro, dopo che lo avrà aiutato a mandare dietro le sbarre Kerim. Proprio la crescente fiducia che Kara sarà riuscito a ottenere dal suocero, sarà alla base di una decisione di Argun senior destinata a destare scalpore. L’imprenditore deciderà infatti di nominare il genero come suo successore.

Halit inizierà ad avvertire il bisogno di ritirarsi dagli affari, e per questo motivo deciderà di prendersi una “vacanza” di sei mesi, affidando la gestione della Argun Holding a Mert Kara.

La sua decisione ovviamente non piacerà affatto a Ender e Şahika, mentre Mert non esiterà un attimo ad accettare la proposta.

Halit muore nelle prossime puntate Forbidden fruit

Ekinci e Çelebi – proprietarie insieme di metà dell’azienda – non riusciranno proprio a digerire il fatto che il loro nuovo socio sia Mert, e si recheranno immediatamente a casa di Halit per cercare di fargli cambiare idea.

Lo stesso giorno anche Yildiz si recherà alla villa, per poter abbracciare il figlioletto di nascosto. Grazie alla complicità con la domestica Aysel riuscirà a tenerlo un po’ in braccio, ma verrà sorpresa da Argun rientrato prima del previsto. L’uomo si avventerà furioso sulla ex, mentre Ender e Şahika si schiereranno dalla parte della Yilmaz. Ne nascerà una discussione che finirà nel peggiore dei modi: Halit perderà l’equilibrio e cadrà giù dalle scale, battendo la testa contro uno spigolo e perdendo la vita.

Si sarà trattato di un incidente, ma le tre donne – d’accordo con Aysel – decideranno di dire alla polizia che l’uomo è caduto dalle scale da solo per evitare comunque complicazioni e poter prendere parte al funerale, al quale parteciperanno anche Lila ed Erim, rientrati a Istanbul per la triste occasione.

L’uscita di scena di Halit Argun darà uno scossone alle trame, che ben presto si arricchiranno con l’arrivo di un nuovo clan destinato a portare scompiglio.