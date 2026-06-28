Momenti di forte tensione attendono i tantissimi fans de La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela spagnola, presto in onda su Rete 4, ci troveremo a tenere il fiato sospeso per Petra. Arcos sarà infatti vittima di un piccolo incidente, che innescherà malesseri sempre più preoccupanti. Cosa accadrà alla governante della famiglia Lujan? Scopriamolo insieme.

Trame spagnole La Promessa: Petra ha un incidente

La storyline prende il via nel momento in cui Petra Arcos decide di fare un piccolo sopralluogo nel giardino della tenuta. Inciampando in alcuni attrezzi di lavoro utilizzati dai iardinieri e lasciati per terra, la donna si procurerà un taglio. Mentre Padre Samuel insiste affinché si faccia curare, sostenendo che la ferita ha bisogno di qualche punto di sutura, Petra ritiene che si tratti di una perdita di tempo e insiste per medicarla da sola.

Dopo un acceso diverbio tra i due, la donna accetta di farsi vedere dal medico di famiglia, che le raccomanda riposo e le prescrive un antibiotico.

Petra sta male: news La Promessa

Petra segue scrupolosamente le indicazioni che riguardano gli antibiotici, ma non rinuncia a svolgere i suoi incarichi, La ferrea disciplina imposta alla servitù dal capo maggiordomo Cristobal sembra lasciarle poca scelta.

La mancata osservazione delle indicazioni fornite dal medico però, si rivela disastrosa per lei. La donna inizia ad accusare strani malesseri, che vanno via via peggiorando fino a interessare la mandibola. Con il passare dei giorni Petra non riesce più a masticare e rinuncia perfino di nutrirsi.

Il suo stato di salute non passa inosservato a Santos, che decide di parlarne con Simona e Candela. A quel punto Padre Samuel la rimprovera aspramente, ricordandole che una buona alimentazione è fondamentale per la sua guarigione. Petra attribuisce il suo malessere a un torcicollo, convinta che la situazione possa risolversi da sola.

Trame spagnole La Promessa: Petra sviene

La situazione precipita quando Petra accusa un malore: la donna sviene davanti a Maria Fernandez che la soccorre immediatamente. Samuel a quel punto esige che la governante si sottoponga a un nuovo consulto medico.

Nel frattempo anche Leocadia appare preoccupata per le condizioni di salute di Petra, e chiede a Cristobal se è al corrente delle origini dei suoi strani malesseri.

Mentre tutti sono preoccupati per lei, la Arcos sembra essere la sola a sottovalutare la situazione. Ben presto però, la governante deve fare i conti con dolori che si fanno insopportabili e ulteriori controlli mostrano una situazione abbastanza complessa.