Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 17 al 21 agosto l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo Sahika intenta a portare avanti un piano per screditare Mert in azienda. Tutto però finisce per ritorcersi contro di lei.Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 17 al 21 agosto

Sahika trama per mettere in cattiva luce Mert agli occhi di Hasan Ali, e per riuscirci chieder aiuto al suo assistente Haluk.

L’uomo deve mettere in circolazione un falso pettegolezzo che – secondo la dark lady – sarà sufficiente a screditare l’uomo davanti al presidente della Holding.

Il suo piano sembra dare i frutti desiderati quando Mert – dopo un’accusa (falsa) di molestie ai danni della donna – viene temporaneamenter allontanato dall’azienda.

Forbidden fruit, spoiler settimanali: Çagatay e Hasan Ali si riavvicinano?

Nel frattempo Çagatay accetta di cenare con suo padre Hasan Ali. L’intento era quello di ricostruire il loro rapporto, ma Feride scopre che i due hanno programmato di incontrarsi e parlare per chiarirsi, e reagisce nel peggiore dei modi. La madre di Çagatay – informata da un’amica – decide di mandare a monte i loro propositi.

Per Asuman e Zehra arriva intanto il momento di inaugurare il loro avocado bar. Le due sono al settimo cielo per quel progetto che hanno realizzato insieme, e invitano ai festeggiamenti parenti e amici. Tra gli invitati c’è anche Hasan Ali.

L’inaugurazione del locale prende una piega inaspettata quando Zehra scopre pubblicamente le accuse contro Mert.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Se c’è qualcuno che veramente può dare del filo da torcere a Sahika, quella è sicuramente Ender Celebi. E infatti è proprio quest’ultima a smascherarla, portando alla luce il complotto messo in atto dalla dark lady ai danni di Mert.

Le bugie e le false accuse di Sahika, finiscono per provocare una durissima reazione in Hasan Ali, e mentre Mert viene riammesso in azienda, lei si trova al centro di una tempesta che sicuramente non aveva programmato. Non solo i suoi stratagemmi non sono serviti a tenere lontano Mert dall’azienda, ma laa donna viene anche estromessa dal consiglio di amministrazione.