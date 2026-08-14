Ascolti tv giovedì 13 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Doc – Nelle tue mani” contro “La guerra dei nonni“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 13 agosto 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Doc – Nelle tue mani vs La guerra dei nonni. Auditel ieri sera, 13 agosto 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “Doc – Nelle tue mani” contro “La guerra dei nonni”. Chi ha vinto?

Rai1: Doc – Nelle tue mani, le repliche della serie tv campione d’ascolti con Luca Argentero hanno incollato alla tv 1.271.000 spettatori pari allo 13% di share.

Rai 2: Europei di Atletica 2026, le gare in programma a Birmingham hanno attirato l’attenzione di 1.578.000 spettatori pari al 12.3%.

Rai 3: Kilimangiaro, il programma condotto da Camila Raznovich tra scienza, natura, cultura e approfondimento ha interessato 442.000 spettatori con lo 3.3%.

Rete 4: Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 ha informato 706.000 spettatori con il 7.3% di share.

Canale 5: La guerra dei nonni, il film del 2023 diretto da Gianluca Ansanelli con Vincenzo Salemme e Max Tortora ha strappato un sorriso a 1.724.000 spettatori con uno share del 15.7%.

Italia 1: Chicago Med, la serie tv statunitense creata da Dick Wolf e Matt Olmstead ha tenuto col fiato sospeso 652.000 spettatori (share 5.2%).

La7: 50 volte il primo bacio, il film del 2004 diretto da Peter Segal, con Adam Sandler e Drew Barrymore ha incuriosito 371.000 spettatori e il 2.9%.

Tv8: Quattro matrimoni, il programma che vede quattro future spose competere per vincere una luna di miele da sogno ha fatto compagnia a 224.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 244.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio.

Nove: La Corrida: lo show dei dilettanti allo sbaraglio condotto da Amadeus ha divertito 370.000 spettatori con il 3.2% nella prima parte e 282.000 spettatori con il 4.8% nella seconda parte chiamata Il Vincitore.

Ascolti Affari Tuoi vs L’Eredità Summer: chi ha vinto?

L’Eredità Summer : 2.135.000 spettatori con il 15.5 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 3.844.000 spettatori con il 27.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 agosto 2026

RAI 1

Capri : 822.000 spettatori con il 9 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 843.000 spettatori con il 10.8% nella parte chiamata Start, 1.229.000 spettatori con il 16.2% nella presentazione e 1.243.000 spettatori con il 15.8%.

CANALE 5