Tensione alle stelle nei prossimi episodi Forbidden fruit. I fans del serial turco assisteranno all’arrivo di Nadir, un uomo che si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Halit. Si tratterà di un ritorno dal passato destinato a portare scompiglio. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame turche Forbidden fruit: l’arrivo di Nadir

Una new entry è pronta a regalare molti colpi di scena ai fans di Forbidden fruit. Si tratta di Nadir, pronto a sbarcare nella dizi turca portando con sé grandi sconvolgimenti. Per scoprire di chi si tratta dobbiamo fare un salto indietro: non solo infatti scopriremo che Nadir è stato in passato il socio di Halit, ma anche che è stato lui a orchestrare il piano che ha portato Şahika Ekinci ad avvicinare Halit con l’intento di convincerlo a sposarla.

E sarà sempre lui a ordinare alla ragazza di lasciare Istanbul, non appena si renderà conto che il suo piano non funziona. D’altronde si renderà conto di non avere più bisogno della sorella di Kaya, visto che – grazie a un prestanome – sarà riuscito a impossessarsi del 50% delle azioni della Argun Holding.

Se da un lato Şahika – prima di lasciare il paese – farà qualche pazzia, come avvelenare Halit, Yildiz, Ender e Aysel, dall’altro Nadir prenderà contatto con il suo vecchio socio, recandosi a trovarlo in ospedale mentre è ancora in stato di semi-incoscienza.

Forbidden fruit: Nadir pronto a saldare un vecchio conto con Halit

Ma quali saranno veramente gli obiettivi di Nadir, e perché il nuovo arrivato ce l’avrà tanto con Halit? I m otivi di questo rancore “storico” saranno da ricercare in una vicenda avvenuta molti anni prima. Quando Zehra era ancora piccola, Argun aveva denunciato il suo socio, accusandolo di essere coinvolto in alcuni affari illegali dell’azienda.

Nadir se l’era legata al dito e – una volta uscito di prigione – tornerà a Istanbul per vendicarsi. Dopo aver compreso che Ender potrebbe rivelarsi utile per il suo piano, l’uomo cercherà di avvicinarla con alcuni escamotage. Dopo aver stretto un’alleanza con la Çelebi, le proporrà di fare le sue veci nella Argun Holding. Ovviamente la cosa non piacerà affatto a Halit, che oltre a vedere riapparire all’orizzonte una sua vecchia conoscenza, si troverà a dover lavorare fianco a fianco con Ender. Come gestirà questa nuova situazione? Quel che è certo è che, una volta tolta di scena Şahika Ekinci, i guai per Argun non saranno certo finiti. La new entry promette infatti di scatenare grandi colpi di scena. Per il momento non vi sveliamo altro, ma possiamo anticiparvi che Nadir darà del filo da torcere a Halit, e sarà destinato a diventare uno dei personaggi chiave della terza stagione Forbidden fruit.