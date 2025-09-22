Nuovi colpi di scena ci attendono nelle prossime puntate della serie tv turca Forbidden fruit. Tra qualche settimana assisteremo a un evento che mai ci saremmo aspettati di vedere: Alihan e Halit faranno pace. La fine dei conflitti tra i due spingerà Taşdemir a cercare di porre fine a tutti quegli stratagemmi che aveva elaborato per mettere all’altro i bastoni tra le ruote, matrimonio con Ender in primis. Le cose però si riveleranno più difficili del previsto.

Anticipazioni turche Forbidden fruit: fine delle ostilità tra Alihan e Halit

Negli episodi Forbidden fruit attualmente in onda su Canale 5 stiamo assistendo a forti contrasti tra Alihan Taşdemir e Halit Argun. L’imprenditore – convinto che l’Argun senior abbia avuto una relazione extraconiugale con sua madre Fusun – cercherà in ogni modo di mettergli i bastoni tra le ruote.

Tuttavia ben presto Argun riuscirà a dimostrare la sua innocenza, e fornirà ad Alihan le prove che sua madre ha tradito il marito non con lui, ma con il suo ex socio Tunder (ormai passato a miglior vita).

Taşdemir a quel punto capirà di avere sbagliato tutto con Halit, e gli prometterà di fare annullare quanto prima il suo matrimonio di interesse con Ender, celebrato solo allo scopo di rovinarlo.

Ender si rifiuta di divorziare da Alihan nelle prossime puntate Forbidden fruit

Se da un lato le nuove scoperte avranno permesso di ristabilire la pace tra Alian e Halit abbastanza facilmente, dall’altro gli strascichi di quella vendetta potrebbero apparire più difficili da rimediare.

I buoni propositi di Taşdemir – intenzionato a divorziare da Ender – si scontreranno con un netto rifiuto di lei. La donna non sarà disposta a mettere fine a quel matrimonio di interesse, nonostante tra i due esista un accordo scritto con il quale Ender si impegna a sciogliere il matrimonio senza alcun tipo di preavviso.

La coppia fisserà così un appuntamento dall’avvocato per il giorno successivo, per la firma del divorzio. Quando si troveranno davanti al legale però, la Çelebi impugnerà quell’accordo definendolo solo “carta straccia”. Stando alle sue dichiarazioni, Alihan le avrà fatto firmare quel foglio il giorno in cui il figlio Erim Argun ha investito una donna. Tale situazione sarà – a suo modo di vedere – una circostanza che le avrà impedito di essere realmente cosciente. Ender rifiuterà così di firmare le carte del divorzio e sottolineerà che il matrimonio terminerà solo quando sarà lei a deciderlo.

La delusione di Zeynep nei prossimi episodi Forbidden fruit

Facendo un passo indietro, scopriremo che Alihan avrà un ottimo motivo per porre fine a quella relazione, instaurata solo per danneggiare Halit. L’imprenditore infatti – subito dopo ave rfatto pace con lui – correrà da Zeynep cercando di fare di nuovo breccia nel suo cuore.

L’uomo le racconterà per filo e per segno i motivi che lo avranno spinto a unirsi a Ender senza amarla, e le prometterà che presto sarà di nuovo un uomo libero. Alihan le parlerà dell’appuntamento con l’avvocato per il giorno successivo, e la ragazza lo inviterà a tornare da lei subito dopo aver firmato il divorzio, per poter iniziare una nuova storia d’amore che li veda entrambi liberi.

La mossa di Ender però, comprometterà questo nuovo inizio. E come se ciò non bastasse, la cattiva numero uno della dizi turca avrà in mente anche qualcos’altro per tenere Alihan legato a sé. Di cosa si tratterà? Per scoprirlo dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiier turchi ci porteranno altre news Forbidden fruit.