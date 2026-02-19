Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 21 al 27 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo Sahika, costretta a fare i conti con un evento che potrebbe far crollare i suoi piani. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit.

Anticipazioni Forbidden fruit: il piano di Sahika in pericolo

Yildiz lascia la villa e – nel tentativo di scansare un’auto – inciampa nel marciapiede davanti al cancello. Halit a quel punto la richiama e la invita a rientrare per riprendersi.

Nel frattempo l’uomo invita Ender a raccontare – davanti a tutta la famiglia – come sono andati davvero i fatti. Il suo racconto non solo sconvolge Erim, ma finisce anche per mettere in agitazione Sahika. I piani della donna sembrano iniziare a vacillare quando Halit inizia a dubitare che sia stata davvero Yildiz ad avvelenare il ragazzo.

Le bugie di Leyla nelle prossime puntate Forbidden fruit

Leyla scopre che può tornare all’università. Subito dopo aver ricevuto questa notizia – arrivata da Caner e Kaya – la giovane viene spronata da Sibel e decide di presentarsi in facoltà per poter chiarire la sua situazione accademica.

La ragazza pensa di riuscire a trovare una scusa, ma i suoi piani vanno a monte nel momento in cui Kaya si offre di accompagnarla. Fortunatamente per la giovane però, l’uomo deve rivedere i suoi programmi quando riceve una telefonata improvvisa.

Leyla entra così in facoltà da sola. Quando poco dopo incontra Kaya alla fermata dell’autobus, lui le chiede com’è andata e lei gli racconta una bugia, affermando di non essere potuta entrare perché non aveva con sé il tesserino.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

La situazione rischia di precipitare quando Kaya rimane senza accompagnatrice per una cena di lavoro e invita Leyla. All’evento la giovane si imbatte in qualcuno che non immaginava davvero di trovare lì, ed è costretta ad allontanarsi di nascosto. Poco dopo da a Kaya una spiegazione plausibile per il suo comportamento.

Nel frattempo alla villa arriva Sabri, l’uomo che dovrebbe scagionare Ender. Le speranze però si spengono in fretta, visto che – parlando con Erim – il nuovo arrivato nega di averla aiutata. Perché questo voltafaccia? In realtà dietro al suo comportamento inaspettato c’è (ancora una volta) lo zampino di Sahika. La ragazza lo ha minacciato, dicendosi pronta a mettere in atto una serie di ritorsioni nei confronti di sua madre se lui avesse testimoniato in suo favore.