Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 18 al 24 aprile assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troviamo Yildiz, impegnata a elaborare un piano che possa allontanare Leyla da suo marito. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 18 al 24 aprile

Alla villa, Yildiz prova invano ad accedere al telefono di Halit per cercare prove di una presunta relazione con Leyla. Il giorno dopo si incontra con Ender, Caner ed Emir per ideare una strategia che allontani la ragazza da suo marito.

Nel frattempo Kaya apre la cassetta di sicurezza della madre e trova una chiavetta USB con un video in cui Yigit colpisce Ender. Sconvolto, affronta subito la sorella e le intima di lasciare la casa. In difficoltà, Sahika si rivolge a Halit per chiedere aiuto.

Trame Forbidden fruit: Ender umilia Leyla pubblicamente

Convinta che Leyla voglia sedurre Halit, Yildiz chiede aiuto a Ender, la quale accetta a patto che in futuro Yilmaz soddisfi qualunque sua richiesta.

Con la complicità di Caner ed Emir, Ender fa arrivare a Kaya una foto compromettente che sembra ritrarre Leyla. Fingendo indignazione, la umilia in pubblico, ma Leyla sospetta un complotto e si confida con Kaya e Halit, che sono inclini a crederle.

Forbidden fruit, spoiler al 24 aprile

Erim presenta la sua nuova fidanzata alla famiglia. Melisa – questo il nome della ragazza – non sembra soddisfare le aspettative.

Halit sorprende Lila con Yigit e minaccia di spedirla negli Stati Uniti.

Intanto Yigit incontra Sahika in un locale: lei finge di essere ubriaca per catturare la sua attenzione. Quando Kaya lo viene a sapere, chiede al figlio di indagare sul comportamento della sorella.

Forbidden fruit, cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Leyla pensa di sfuggire dalle calunnie che l’hanno investita tornando a Smirne, ma quando scopre che le voci su di lei sono state messe in giro da Yildiz ed Emir decide di restare a Istanbul. Riesce a farsi riassumere alla holding e affronta Ender con grinta, dimostrando di non avere alcuna intenzione di arrendersi.

Yigit confida a Kaya dello stile di vita sregolato di Sahika, e lui decide di riportarla a casa per tenerla d’occhio. Nel frattempo Erim supplica il padre di non mandare Lila negli Stati Uniti: Halit sembra acconsentire, ma in realtà ha in serbo un’altra punizione!

Dopo un nuovo scontro con il marito, Yildiz decide di rendersi indipendente e trova lavoro in una emittente locale come presentatrice meteo. Per una serie di circostanze del tutto fortuite, la donna finisce in diretta televisiva. Sebbene non abbia alcuna esperienza, riesce a conquistare i telespettatori con il suo carattere spontaneo e lo stile divertente. L’unico a non essere affatto contento è Halit, che reagisce con rabbia a quello che gli sembra un affronto nei confronti della famiglia Argun.