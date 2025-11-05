Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella diciottesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 10 al 14 novembre.

Forbidden fruit, trame al 14 novembre: Alihan vuol divorziare da Ender

Alihan e Hakan riusciranno finalmente a chiarirsi. Tasdemir mostrerà all’altro i due orologi identici che avrà ricevuto da Halit, e Argun gli svelerà che l’altro orologio apparteneva al suo ex socio Tuncer. Era lui che – in passato – aveva avuto una tresca con sua madre. Alihan sarà assalito dai sensi di colpa quando capirà che Argun non era l’amante di sua madre, e i due sotterreranno finalmente l’ascia di guerra.

A quel punto Alihan prenderà una decisione che non piacerà affatto a Ender nelle prossime puntate Forbidden fruit. Tasdemir dirà alla consorte che intende chiedere il divorzio, e – come è facile intuire – Ender Celebi non reagirà affatto bene alla notizia.

La donna si sentirà sfruttata ed esploderà in una crisi di rabbia, rendendosi conto che da quel matrimonio non avrà ottenuto nulla.

Trame Forbidden fruit, spoiler al 14 novembre

Nel frattempo Caner accuserà Ender di essere responsabile del licenziamento di Emir. Quando lei scoprirà che è stata incastrata da Yildiz, cercherà di rintracciare Gulden per poter dimostrare la sua innocenza.

La attenderà però una brutta sorpresa: Yildiz sarà riuscita a fare sparire la donna!

Racconterà così tutto a Caner, e sarà costretta a chiedere pubblicamente scusa a Emir per riuscire a riconquistare la fiducia di suo fratello.

Forbidden fruit news: Yildiz e Zeynep faranno pace?

Gli screzi tra le due sorelle potrebbe finalmente dissiparsi. Yildiz proverà a chiedere scusa a Zeynep imitando Ender, ma la sua mossa non avrà l’effetto sperato.

Zeynep accetterà le sue scuse e perdonerà la sorella solo dopo che quest’ultima avrà parlato con Hakan e lo avrà convinto a perdonare Irem.