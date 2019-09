Se confermata, la news sarebbe una vera sorpresa. Follettina Creation entra nel cast di Avanti un altro 2019 – 2020? C’è chi al momento non ci crede. A giudicare dalle parole della moglie di Paolo Bonolis, però, sembra proprio possa essere così.

Follettina Creation ad Avanti un altro?

Ieri Follettina Creation ha risposto con queste parole ad un video pubblicato su Instagram da Sonia Bruganelli; la signora Bonolis ha annunciato sui social la ripartenza di alcuni contest legati ad Avanti un altro e agli altri programmi della Sdl 2005.

«Non vedo l’ora», ha scritto la nota youtuber commentando il post in questione.

«Sarai dei nostri!!!», ha replicato la produttrice tv in risposta al commento.

E’ stato proprio l’intervento online della Bruganelli ad incuriosire gli addetti ai lavori. Il motivo? Potrebbe aver confermato il possibile coinvolgimento di Follettina Creation ad Avanti un altro 2019 – 2020, per cui al momento la partenza in tv sembra sia fissata per fine annata – inizio anno nuovo.

Peraltro, l’eventuale partecipazione tv di «Follettina» ad Avanti un altro non sarebbe la prima. La webstar, infatti, ha già preso parte a Ciao Darwin (un altro show di Bonolis) e, prima ancora, ha anche messo piede nello studio di Pomeriggio 5 (da Barbara D’urso).

Insomma, non è che «Follettina» si stia preparando ad impreziosire, a modo suo, il Salottino più pazzerello della tv? Chissà! In tal caso, mai come stavolta potremmo dire a voce alta…Avanti un altro!

Chi è Follettina Creation?

Ma chi è Follettina Creation? Nome d’arte di Maria Grazia Catalano, Follettina ha 38 anni ed è originaria di Udine. Diventata nota sul web per la sua passione per le bambole reborn, oggi la youtuber continua a presenziare in rete, anche grazie a canzoni che spesso e volentieri sembrano rivelarsi «virali».