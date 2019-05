Follettina Creation torna ospite a Ciao Darwin 8 e in studio premia “Mister Darwin” Filip Simaz. Nella puntata speciale “Darwin di Donatello”, infatti, per Maria Grazia Catalano momenti di imbarazzo non mancano di certo; anche quando Paolo Bonolis chiede all’influencer quale sia il suo uomo – ideale e la risposta finisce per divertire i presenti. Rivediamo, allora, l’intero momento con Follettina e le nomination per il premio, in questi video Mediaset datati venerdì 31 maggio 2019.