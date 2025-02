Follemente è l’attesissimo nuovo film di Paolo Genovese, presentato in anteprima sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo. Una commedia romantica che riesce a essere al contempo leggera e profonda. Dopo il successo internazionale di Perfetti Sconosciuti, Genovese torna dietro la macchina da presa con un’opera che, pur non raggiungendo la scrittura perfetta del suo film più celebre, convince per originalità e freschezza. La recensione di Follemente che abbiamo visto in anteprima.

Follemente film, recensione: un cast stellare la chiave per una commedia coinvolgente

Follemente è un film con cast di altissimo livello, ne rende questa commedia romantica ancora più irresistibile. L’opera racconta la storia di un primo appuntamento, ma lo fa da una prospettiva inedita: ci porta dentro la mente dei due protagonisti, Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati). La nostra mente è un luogo affollato, abitato da personalità razionali, romantiche, istintive e folli, tutte in lotta per avere il controllo. Chi comanda davvero? È proprio questa la domanda a cui il film cerca di rispondere, con leggerezza ma anche con spunti di riflessione profondi.

Il risultato è una sorta di Inside Out all’italiana, un’operazione coraggiosa e ben riuscita. Curioso notare come lo stesso Genovese abbia rivelato di aver pensato a questo soggetto già alla fine degli anni ’90 per una pubblicità della Rai. Viene spontaneo chiedersi come mai abbia deciso di metterlo in produzione solo dopo l’uscita del capolavoro animato Pixar. Ci sarebbe da dire che a volte bisogna avere il coraggio di cavalcare subito le proprie idee.

Follemente film guidato da Edoardo Leo, Pilar Fogliati e un cast irresistibile

Se Edoardo Leo e Pilar Fogliati si confermano due protagonisti splendidi e in perfetta sintonia, è l’intero Follemente film cast a fare la differenza, tenendo insieme le fila di questa originale commedia. Tra i personaggi più coinvolgenti spiccano quelli di Emanuela Fanelli (Trilli), Marco Giallini (Il Professore) e, soprattutto, Claudio Santamaria (Eros), che lha quasi lanciato un mantra in conferenza stampa visto che i colleghi hanno dichiarato: “Tutti vorrebbero essere Eros”.

Il cast è completato da volti amatissimi come Maria Chiara Giannetta (Scheggia), Claudia Pandolfi (Alfa), Vittoria Puccini (Giulietta), Maurizio Lastrico (Romeo) e Rocco Papaleo (Valium), tutti impegnati a dar corpo e voce alle varie personalità che popolano la mente dei protagonisti. Un Follemente film cast corale e vincente, che saprà conquistare il pubblico.

Paolo Genovese tra ambizione e successo

Con Follemente, Genovese conferma il suo talento come uno dei migliori narratori del cinema italiano contemporaneo. Mostra una grande capacità di orchestrare un cast corale e di prendersi rischi creativi importanti. Anche Tutta colpa di Freud sembrava un’opera ambiziosa e, come in quel caso, anche oggi con Follemente siamo certi che il successo sarà assicurato. Ci sarà sicuramente da discutere sulla resa in schermo delle emozioni femminili e maschili, ma anche all’epoca della prima collaborazione con Giallini fece discutere il tratteggio del genere maschile. In questo caso invece il confronto è un duello alla pari, il cui esito è lasciato allo spettatore.

Pur richiamando inevitabilmente Inside Out, il film riesce nella difficile impresa di esplorare le sfumature emotive di uomo e donna durante uno degli eventi più delicati e imprevedibili: un primo appuntamento. Grazie a un Follemente film cast ben scelto e diretto, Genovese si conferma ancora una volta un autore capace di parlare al cuore del pubblico.

Obiettivo box-office

Prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinema e in collaborazione con Disney+, Follemente sembra avere tutte le carte in regola per dominare il box office italiano. Ma non è tutto: la sua struttura narrativa universale e il tema così vicino all’esperienza di tutti potrebbero renderlo un ottimo candidato per una distribuzione internazionale.

Con Follemente io film riunisce nel cast alcuni dei migliori interpreti del cinema italiano contemporaneo e una sceneggiatura brillante, questa commedia romantica è destinata a conquistare il pubblico italiano e, forse, anche quello estero. Follemente è un film che intrattiene, diverte e commuove. Un’opera che, pur non avendo l’impianto narrativo impeccabile e la crudeltà emotiva di Perfetti Sconosciuti, conquista per la sua capacità di entrare nella mente e nel cuore degli spettatori. Un racconto romantico e intelligente che parla di tutti noi, che rende Follemente il film italiano più atteso di questo inizio anno.