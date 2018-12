“Acquario, emozioni a Genova” è il titolo dello speciale televisivo dedicato alla città di Genova trasmesso su Focus Tv: quando in onda e anticipazioni

La città di Genova rivive nel docu-film “Acquario, emozioni a Genova” in arrivo su Focus Tv. Si tratta di uno speciale televisivo dedicato alla città capoluogo della Regione Liguria che quest’estate è stata al centro di un evento drammatico e disastroso.

Acquario, emozioni a Genova: quando in onda

Appuntamento domenica 23 dicembre 2018 in prima serata con lo speciale televisivo trasmesso da Focus, la rete tematica free Mediaset diretta da Marco Costa. A pochi giorni dal Natale Focus ha deciso di riaccendere i riflettori sulla città reduce dal crollo del Ponte Morandi, che ha causato la morte di 43 persone. Ad omaggiarla è uno dei luoghi simbolo della città: l’Acquario di Genova considerato il più grande d’Europa.

Il docu-film è condotto da Vincenzo Venuto. Con lui una platea di bambini per raccontare perché l’acquario rappresenta un esempio di rinascita per la città e l’intera Regione. Lo speciale televisivo racconta di personaggi simbolo della città: da Cristoforo Colombo a Goffredo Mameli, da Niccolò Paganini a Giuseppe Mazzini interpretati da giovani attori. Non solo, al docs-film ha partecipato anche Giovanni Toti, Governatore della Regione Liguria.

Anticipazioni “Acquario, emozioni a Genova”

Durante il docu-film viene mostrato il maestoso Acquario, simbolo di una città, con i suoi 27.000 mq di superficie espositiva, 12.000 specie animali e 200 vegetali. Un vero e proprio mondo in cui Vincenzo Venuto incontra tutti gli operatori che giornalmente si prendono cura degli animali che lo coabitano.

Inoltre, spazio anche ad immagini suggestive della città che viene mostrata in tutta la sua bellezza. Dai Palazzi dei Rolli via verso la la casa di Giuseppe Mazzini per poi fare una veloce visita presso il Museo del Risorgimento. E ancora, le telecamera mostreranno il maestoso Palazzo Doria-Tursi, il Palazzo delle Regione, il Teatro Carlo Felice fino agli interni del Museo del Mare, Casa Mazzini e Palazzo Ducale.

Un viaggio alla scoperta di una delle città più belle d’Italia che ha data i natali a grandi poeti e cantautori del calibro di Gino Paoli, Fabrizio De Andrè, Luigi Tenco, Umberto Bindi, Ivano Fossati e tanti altri.