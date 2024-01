Al centro del racconto della serie “La lunga notte” ci sono le tre settimane che hanno preceduto la notte tra il 24 e il 25 luglio 1943, in cui ebbe luogo l’ultima riunione del Gran Consiglio, organo supremo presieduto da Mussolini, che sancì la fine del regime fascista. Sceneggiata da Franco Bernini e Bernardo Pellegrini con la consulenza dello stesso regista e la consulenza storica di Pasquale Chessa, la serie andrà in onda su Raiuno in prima serata dal 29 al 31 gennaio.

“La lunga notte”, intervista esclusiva a Flavio Parenti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Flavio Parenti che nella serie interpreta Umberto II di Savoia: “Mi ha colpito che Umberto abbia ambito sempre al trono e nel momento in cui lo ha ottenuto lo ha perso per sempre ed è nata la Repubblica. E’ un personaggio con una grande tragicità interiore, destinato a fallire. Il fatto che questi personaggi siano realmente esistiti e che della loro storia si conosca il finale ti permette di affrontarli anche in un’ottica poetica. Mi sono documentato sul web, ho letto libri e ho capito che era un uomo ligio al dovere, con un forte rispetto delle regole. In tutto questo era un uomo anche innamorato della moglie Maria Josè”.

Durante la lavorazione della serie, Flavio ha girato delle scene che lo hanno particolarmente coinvolto: “Mi hanno emozionato le scene che ho girato con mio padre. Scene in cui Umberto II viene minacciato dal potere di Vittorio Emanuele. C’è una dimensione duplice in cui Umberto ricopre non solo la figura di figlio ma anche di suddito. Da un lato c’era la logica, la razionalità, dall’altra la necessità di rispettare sia la figura del padre che quella del re”.

Flavio Parenti è però anche protagonista dell’amata soap “Il paradiso delle Signore” in cui interpreta Tancredi. Cosa ci dobbiamo aspettare dal suo personaggio? Flavio non fa spoiler ma assicura: “Posso dire solo che questa stagione ve la ricorderete”.

Parenti è però diventato un volto popolare grazie ad un’altra serie amatissima “Un medico in famiglia”. n questi mesi si sta parlando molto di un ritorno del cast con un’ultima stagione. A tal proposito, Flavio Parenti ha rivelato: “Non lo so. Sono rimasto molto deluso dalla decima stagione perché nella nona io e Valentina Corti avevamo fatto un bellissimo lavoro. Lorenzo e Sara erano diventati qualcosa di speciale. Per assetti produttivi poi e non per scelte personali fu fatto un grande ritorno dei personaggi storici e nell’economia del gruppo fu data meno importanza a Lorenzo e Sara. Ci sentimmo un po’ messi da parte e ci dispiacque molto. Se dovessi tornare, tornerei solo con la promessa che Lorenzo e Sara vengano sviluppati in modo diverso”.