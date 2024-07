C’è grande attesa per la nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore”. Una soap che quest’anno ha avuto un finale che ha sorpreso i fan, rimasti spiazzati dalla fuga di Vittorio Conti con Matilde. A tal proposito c’è da capire quale sarà la reazione di Tancredi: dalle indiscrezioni trapelate pare che l’uomo tenterà un gesto estremo in preda allo sconforto per poi essere salvato in extremis.

“Il Paradiso delle Signore 9”, intervista a Flavio Parenti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Flavio Parenti che ci ha anticipato qualcosa in più su quello che accadrà al suo personaggio: “Tancredi non ha più nulla, è un uomo sull’orlo della disperazione che non ha ancora digerito quello che gli è successo. Cercherà di metabolizzare questo cambiamento che è avvenuto nella sua vita. Tancredi ha perso in un colpo solo la sua amata ma anche il suo acerrimo nemico, non ha più nulla per cui combattere. Il dolore della perdita si farà vivo soprattutto nei primi episodi. La speranza è che Tancredi possa guarire dall’ossessione che prova nei confronti di Matilde”.

Sul rapporto con Umberto Guarnieri rivela: “In un primo momento Umberto e Tandredi continueranno ad essere come il gatto e la volpe. Poi tra loro ci sarà un contrasto importante che andrà ad intensificarsi sempre di più”. E’ ormai un anno che Flavio Parenti è entrato nel cast della soap di Raiuno.

L’attore ha ammesso di aver ricevuto un feedback positivo da parte del pubblico sul suo personaggio: “Non me lo aspettavo perché Tancredi è pur sempre un personaggio oscuro e cattivo. Il pubblico è riuscito però ad andare al di là del personaggio e ad apprezzare la capacità recitativa. C’è poi chi fa ancora fatica a discernere l’attore dal personaggio ma sono davvero in pochi”.

Interpretare un villain è sempre una bella sfida. Flavio Parenti ha però colto l’aspetto sensibile del suo personaggio: “Mi affascina il suo lato romantico oscuro. Spesso il romanticismo porta con sé delle ombre e Tancredi ne è la perfetta emanazione. Tancredi mi ha permesso di scavare dentro a ciò che si pensa essere positivo ma che invece non lo è”.