Fiorello, ospite alla presentazione dei palinsesti di Radio Rai, ha ironizzato sul suo ritorno in via Asiago, ex sede e location del suo varietà di successo “Viva Rai2”. Dopo le proteste per il casino di Viva Rai 2, lo showman siciliano ha dovuto cambiare location per la nuova stagione del varietà in partenza a novembre.

Fiorello ai palinsesti di Radio Rai: “non è stato facile entrare in via Asiago”

E’ stato Fiorello Show durante la presentazione dei Palinsesti di Radio Rai. Lo showman siciliano è stato premiato dall’Amministratore Delegato della Rai, Roberto Sergio, con il Premio Rai Radio 2023. Un premio meritatissimo come ha sottolineato l’AD Rai: “per quanto ha saputo dare e speriamo potrà dare ancora alla nostra azienda, nella quale lui si identifica pienamente“. Il suo ritorno in tv con Viva Rai2 è stato un successo straordinario, ma il futuro del programma è ancora incerto dopo le proteste dei residenti di Via Asiago che hanno richiesto un cambio location per la nuova stagione.

“Scusate il ritardo, mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare. Come sapete ho il Daspo e non posso entrare facilmente a via Asiago“. Con queste parole Rosario Fiorello si presenta sul palcoscenico dei palinsesti di Radio Rai per ricevere il Premio Rai Radio 2023. Non solo, lo showman ha proseguito dicendo: “Mi hanno visto qui a via Asiago e non è stato facile entrare. Come sapete, ho il Daspo e non posso entrare facilmente. Ora qui a via Asiago si apriranno due centri: uno di meditazione e uno di yoga“.

Fiorello, il futuro di Viva Rai 2 e l’imitazione di Barbero

Rosario Fiorello ha fatto il suo ritorno in Via Asiago a Roma per ricevere il Premio Rai Radio 2023. Lo showman non ha perso occasione per ironizzare su quanto successo dopo le proteste dei residenti che si sono lamentati per il casino di Viva Rai2! costringendo il team a cambiare location. “Auguro loro silenzio e pace, non dico per l’eternità” ha scherzato lo showman. Intanto il futuro del programma, confermato nella stagione 2023-2024 di Rai2, è ancora poco chiaro. Proprio il conduttore ha rivelato: “andrò in altro loco, forse“.

