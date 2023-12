Fiorello si conferma un one man show e questa volta ha deciso di intrufolarsi, insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, nello studio deserto di Ballando con le stelle. Scopriamo insieme il perché e cosa hanno detto.

Fiorello e il blitz nello studio di Ballando con le Stelle

Continuano le avventure e le peripezie del trio dell’allegria che sta tenendo compagnia a milioni di italiani con il programma mattiniero ‘VivaRai2!’. Dopo la promessa fatta, tra l’ironico e il non, a Maria De Filippi di andare ospite gratis a Mediaset, ora Fiorello decide di introfularsi nello studio di ‘Ballando con le Stelle‘. Nella puntata andata in onda oggi, 12 dicembre, Fiorello e il suo inseparabile compagno di avventura Biggio e Casciari, hanno cercato di recuperare il regolamento ufficiale dello show. Una volta trovato hanno ironizzato sul suo contenuto. C’è scritto:

“L’importante è che il pubblico a casa non capisca nulla in modo che noi possiamo fare la m*** che ci piace. Il tesoretto deve essere dato ai più scarsi tipo che un Caprarica vinca contro Bolle o un Lino Banfi contro Elena D’Amario“.

Il risultato è stato esilarante. Ballerino per una ‘mattina’ è stato Fiorello che si è esibito davanti al suo amico ottenendo tutti 10. Poi il conduttore ha deciso di scrivere qualcosa sulle agende dei veri giudici, prendendo in giro i loro giudizi e voti. A Mariotto: “Sei poco elegante, inutile. Voto 0, firmato Terzi“.

Alla Lucarelli: “Tuo marito cucina male dalla Clerici. Firmato Rossella Erra“. A Zazzaroni: “Non capisci niente di ballo. Hai i capelli del 1986. Firmato Mammucari“. Una volta trovato il regolamento, un libro gigante, i tre sono stati interrotti dalla voce di Milly Carlucci e decidono di darsi alla fuga. Mentre scappano Biggio finisce contro la scenografia.

Nell’ultima puntata di Ballando nessun eliminato

Fiorello ha fatto questo blitz dopo che nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle non era stato eliminato nessun concorrente. Allo spareggio erano finiti Sara Croce con Luca Favilla e Giovanni Terzi con Giada Lini. Questi ultimi hanno perso ma sono stati ripescati grazie alla Wild Card. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira hanno deciso di utilizzare una delle due a disposizione per far tornare la coppia in gara.