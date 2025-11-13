A La Pennicanza non smettono mai di sorprendere. È appena uscito il nuovo e divertentissimo videoclip di “Mi fanno male i capelli”, il brano firmato da Peppi Nocera che, nel giro di pochissimi giorni, è diventato un vero tormentone del programma di Fiorello, in onda su Rai Radio2 dal lunedì al venerdì.

“Mi fanno male i capelli”: il video di Fiorello e Biggio a La Pennicanza

Il video vede Fiorello e Fabrizio Biggio scatenarsi sulle note del singolo, trasformandosi in protagonisti di una mini-performance esplosiva, giocata su parrucche improbabili, look esagerati e sfondi vivacissimi che richiamano le atmosfere della dance più colorata. Il risultato è una clip breve ma esilarante, capace di catturare in pochi secondi l’essenza del duo: ritmo, ironia e una complicità artistica che continua a conquistare il pubblico.

Questa nuova trovata conferma ancora una volta La Pennicanza come uno dei luoghi creativi più brillanti della radio italiana. Non solo uno show, ma un vero laboratorio di comicità, capace di trasformare ogni spunto in un contenuto virale, rapido e irresistibile. Fiorello e Biggio dimostrano ancora una volta quanto il loro linguaggio – immediato, visivo e travolgente – sia perfetto per sorprendere gli ascoltatori e farli sorridere anche nelle clip più brevi.

Il videoclip di “Mi fanno male i capelli” è solo l’ultimo esempio di una formula che funziona: leggerezza, genialità e tanta voglia di giocare con musica e immagini. E il pubblico, come sempre, risponde a suon di visualizzazioni e risate.