Fiorello apre la settimana de La Pennicanza con una delle sue idee più irresistibili, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni dettaglio della vita quotidiana in un tormentone nazionale. Tutto è iniziato con un semplice audio del nipotino, condiviso durante la diretta: poche sillabe, spontanee e buffissime, che in pochissimo tempo si sono trasformate nella “Bubu Gaga Dance”, già virale sui social.

La “Bubu Gaga Dance” di Fiorello diventa un tormentone: online la clip ufficiale

Questa mattina lo showman ha fatto un passo in più, presentando la clip “ufficiale” del brano. Un video completamente riarrangiato, sia nella parte musicale che in quella visiva, dove Fiorello e il suo inseparabile complice si trasformano in due neonati, pronti a scatenarsi come protagonisti di una dance hit. L’effetto è esilarante: teste grandi, corpicini da bebè e movenze da clubbing, che rendono il tutto ancora più surreale e divertente.

Il risultato è un contenuto che ha già iniziato a circolare a velocità record, favorito anche dall’entusiasmo del conduttore stesso, che ha lanciato una promessa destinata ad accendere ancora di più la curiosità del pubblico. “Presto sarà ovunque, contateci. Conquisteremo anche le classifiche delle principali piattaforme musicali!”, ha dichiarato Fiorello, con il tono di chi sa benissimo di essere sul punto di far esplodere un nuovo fenomeno pop.

La “Bubu Gaga Dance”, nata quasi per gioco, si prepara dunque a diventare uno dei tormentoni della stagione. E con Fiorello al timone, la sensazione è che il successo sia praticamente assicurato. Per ora, non resta che ballare: il web ha già iniziato a farlo.