Momenti di ironia e satira nella nuova puntata de “La Pennicanza”, il programma condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. Lo showman siciliano ha aperto la trasmissione celebrando il collega e amico, definendolo scherzosamente “l’uomo del momento”.

Fiorello e il successo di Biggio

Fiorello ha infatti scherzato sul crescente successo di Fabrizio Biggio, protagonista anche di nuovi progetti televisivi. “Io sono felice e onorato di essere accanto all’uomo del momento. Mi dispiace per Stefano De Martino, ma ormai si parla solo di lui… Fabrizio Biggio!”, ha detto tra le risate. Lo showman ha poi citato l’attenzione dei media nei confronti del collega, ricordando anche un’intera pagina a lui dedicata da un quotidiano nazionale e il debutto della fiction Le libere donne su Rai1. “Questo non si ferma più! E pensare che l’ho raccattato per strada…”, ha aggiunto ironicamente.

Durante la puntata non sono mancati commenti sull’attualità televisiva. Fiorello e Biggio hanno parlato di una recente “svista social” della Rai legata a un video della ballerina Martina Miliddi, pubblicato con un avviso ironico che faceva riferimento a possibili effetti sulle “capacità cardiovascolari” degli spettatori. Un dettaglio che ha dato lo spunto per nuove battute in studio.

Il ritorno del Karaoke

Spazio anche alle novità della tv commerciale, con l’annuncio del ritorno del programma Karaoke su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Fiorello ha commentato con il suo stile pungente: “Chiunque faccia quel programma dopo di me muore!”, ha scherzato, ricordando la storica esperienza del format negli anni Novanta e citando anche il tentativo di Angelo Pintus.

Il successo di Sal Da vinci

Nel corso della trasmissione si è parlato anche del grande successo di Sal Da Vinci dopo l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Secondo Fiorello, la popolarità del cantante ha raggiunto livelli impressionanti: “Sui social trovi almeno 250 versioni della canzone!”. La gag è poi proseguita con una finta intervista all’avvocato del cantante, tra minacce esagerate di “quereloni” e battute sul clamore mediatico.

La puntata si è conclusa con uno dei momenti più surreali dello show: un improbabile collegamento con il Camerlengo per annunciare un fantomatico viaggio apostolico nel Principato di Monaco. Tra le battute, anche un commento ironico sul contrasto tra il messaggio di povertà della Chiesa e il lusso del casinò di Monte Carlo.

Ancora una volta La Pennicanza ha confermato il suo stile fatto di improvvisazione, satira e giochi comici, con Fiorello e Biggio protagonisti di uno show radiofonico che continua a conquistare pubblico tra radio, streaming e televisione.