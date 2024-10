Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio, i protagonisti del noto programma di successo Viva Rai2!, non hanno perso occasione per fare i loro migliori auguri di buon inizio ai colleghi Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini, che si preparano a prendere, da loro, il testimone con un nuovo programma mattutino in onda su Rai2. Fino a poco tempo fa infatti, era proprio Viva Rai2! a svegliare gli italiani, accompagnando il pubblico con la consueta simpatia di Fiorello. Ora, invece sarà il nuovo trio in arrivo a dare il buongiorno ogni mattina.

Fiorello e Biggio fanno in bocca al lupo a Binario 2 – Video

In tono ironico, Rosario Fiorello ha commentato il coraggio dei conduttori di Binario 2 di affrontare una sveglia così mattutina: “Come fate a svegliarvi così presto? Io un programma al mattino non lo farei”. Una sfida che lui stesso ha affrontato con grande successo nei mesi scorsi. L’inimitabile Fiorello ha poi scherzato su una delle frasi più usate per augurare buona fortuna: “Bisogna dire ‘in bocca al lupo’. Non ‘E viva il lupo’, ma ‘in bocca al lupo’.”

Nonostante l’affetto per la fascia mattutina, Fiorello e Biggio hanno ammesso che non seguiranno lo show in diretta a causa del sonno: “Noi dormiamo a quell’ora, lo vedremo dopo su RaiPlay”. Il riferimento alla piattaforma digitale della tv di Stato conferma come anche i conduttori di Viva Rai2! siano ormai abituati all’utilizzo dei contenuti televisivi sulla piattaforma Rai, un’abitudine sempre più diffusa tra il pubblico televisivo.

Le parole di Fiorello

I due hanno concluso il loro intervento con un augurio sincero: “Divertitevi, perché la mattina è troppo bello”. Un messaggio che racchiude non solo l’esperienza di Fiorello nella fascia mattutina, ma anche un incoraggiamento a divertirsi, proprio come hanno fatto loro con Viva Rai2! in questi anni che il format è andato in onda sulla stessa rete.

L’avventura di Perroni, Di Domenico e Semprini segna un nuovo capitolo per il palinsesto mattutino della Rai, ma l’impronta di Fiorello rimane un punto di riferimento, e il suo augurio non può che portare fortuna al nuovo trio di conduttori.

Video – Fiorello, il messaggio per i conduttori di Binario 2