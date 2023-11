L’espulsione di Morgan da X Factor 2023 continua ad essere argomento di discussione e dibattito. A parlarne questa volta è stato Fiorello durante l’ultima puntata di “Viva Rai 2” in cui ha preso le difese del cantautore. Ecco le sue parole.

Fiorello su Morgan licenziato da X Factor: “se lo chiami non te la devi prendere”

A Viva Rai 2, Fiorello ha preso le difese di Morgan dopo il licenziamento da X Factor 2023. La notizia è diventata di dominio pubblico con pubblico e addetti ai lavoro divisi: chi da un lato è pro Morgan e chi e pro talent. Anche il conduttore ha voluto dire la sua durante la diretta di Viva Rai2 spezzando una lancia a favore di Marco Castoldi.

“Si sono formate delle fazioni” – precisa Fiore – “ma insomma, se chiami Morgan e fa il Morgan poi non te la devi prendere… io sto da questa parte qui. Se io prendessi Morgan e lui viene qua a fare il “Ballo dei Cigni”, gli direi ‘fai qualcosa, insulta Biggio’. Con Morgan siamo sempre in contrasto ma nonostante questo la mia stima c’è sempre“. Poi il conduttore ha aggiunto: “riconosco la sua genialità, va preso così, anche se a volte è un po’ scomodo”. Infine Fiore ha fatto una battuta su Vittorio Sgarbi e Bugo: “la cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere. E Bugo ride a crepapelle sotto il post di Sky! Si fanno già i nomi dei sostituti in giuria. Tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan“.

La reazione di Morgan dopo il licenziamento da X Factor 2023

Dopo la comunicazione dell’espulsione da X-Factor 2023, Morgan ha commentato la cosa durante una conferenza stampa su WhatsApp. “Sono venuti a cercarmi per coinvolgermi con insistenza assordante perché io non avevo la minima intenzione di fare X Factor. Mi hanno scompigliato la vita, il mio equilibrio, la serenità, la famiglia, i miei progetti riconquistati con tanta dedizione e fatica negli anni” – ha precisato l’ex giudice di XF aggiungendo – “Mi hanno lusingato con “promesse da marinai”, perché nessuna hanno mantenuto. Ho detto loro: vi prego non devastatemi ancora la tranquillità io sto facendo finalmente il mio programma in Rai, Stramorgan, una vera oasi musicale in un mondo che aveva perduto la bellezza, stavo terminando il mio album di inediti con Panella, ho detto loro supplicandoli di non venire a distruggere la mia quiete con la loro smania. Hanno corteggiato a tal punto che mi hanno detto di chiedere qualsiasi cosa volessi: non ho chiesto denaro, ma garanzie di qualità e di rispetto“.

Promesse mai mantenute visto che, dopo le polemiche nate durante la quarta puntata dei Live di X-Factor, hanno dato il ben servito al giudice licenziandolo con un comunicato stampa. Morgan è poi tornato anche sulla questione Fedez precisando: “quello che ho detto a Fedez è stata una cosa ironica, autoironica. Poi chiedendogli subito scusa via messaggio nonostante lui è stato molto violento dicendo cose terribili davanti alle telecamere dopo la puntata. Fedez ho sempre pensato che fosse un ragazzo intelligente. Ultimamente ha avuto anche questa malattia, gli sono stato vicino, ho anche scritto una canzone per lui. La vita è la cosa più importante e quando vedi che un ragazzo lotta per la vita è la cosa più importante. La vita è un bene per tutti non deve mai essere scavalcata“.

Su Bugo, invece, ha detto: “non ho letto il suo post, non sono una persona in grado di provare rancore. Questo mondo fatto di colpi bassi e rancore non lo concepisco”.