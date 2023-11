Morgan non è più un giurato di XFactor. La decisione che era nell’aria nei giorni scorsi, è ora ufficiale. Dopo le polemiche sulla canzone di Annalisa, i battibecchi con Ambra, la frecciata a Francesca Michelin e la frase rivolta a Fedez sulla depressione, è arrivata la decisione di Sky Italia e Fremantle Italia. A nulla sono servite le scuse del cantante sui social. Vediamo insieme il motivo per cui si è deciso di interrompere il rapporto.

X-Factor 2023, Morgan non è più un giurato

Con poche e significative parole, Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Come si legge nel comunicato:

“Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni. È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor, ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato“.

Morgan non solo aveva avuto diversi battibecchi con i suoi colleghi giurati, da Dargen ad Ambra, passando per Fedez, ma aveva anche attaccato la produzione rea di favorire determinati concorrenti. In una puntata infatti aveva spiegato come le sue scelte delle canzoni fossero imposte e come la scenografia e le coreografie favorissero i suoi avversari.

Morgan, dopo XFactor un futuro in Rai?

Ancora non si conosce il nome del sostituto di Morgan a XFactor. Il cantautore, in un video sul suo profilo social, si era scusato in particolare con Fedez per la frase che gli aveva rivolto sulla depressione. Scuse che non sono bastate alla produzione e a Sky. In una recente intervista, il cantante dei BluVertigo aveva fatto capire che il suo sogno era ritornare in Rai: “Sono pronto per tornare a casa con ‘StraMorgan’, nel luogo da cui provengo, quello del servizio pubblico“.