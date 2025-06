Fiorello continua a divertire nel programma radiofonico “Radio2 Radio Show – La Pennicanza“. Durante l’ultima puntata lo showman decide di chiamare in diretta Carlo Conti per una proposta davvero “particolare”!

Fiorello a La Pennicanza chiama Carlo Conti: “fai uno spot per Amadeus sul Nove?”

Durante il terzultimo appuntamento di questa stagione del programma radiofonico “Radio2 Radio Show – La Pennicanza“, Fiorello e Fabrizio Biggio regalano ancora momenti di comicità, ma anche satira ed intrattenimento con trovate davvero uniche ed imprevedibili. Tra i momenti cult dell’episodio c’è la telefonata che Fiorello ha fatto in diretta a Carlo Conti. Lo showman siciliano prima però parte da una dichiarazione del collega “cambiando azienda avrei guadagnato di più, ma sto bene in Rai”. Non solo, Fiore prosegue: “è un vero aziendalista. Pensate che ha tatuato ‘Roberto’ su una spalla e ‘Sergio’ sull’altra!”.

Allora Fiorello decide di chiamare Carlo Conti in diretta per una richiesta davvero particolare: “puoi fare uno spot per il programma di Amadeus sul NOVE?”. Conti non si tira indietro, anzi accetta e fa il suo sport: “stasera sul NOVE, ‘Like a Star’ con Amadeus. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio!”. E lo showman applaude divertito.

I momenti cult dell’ultima puntata de La Pennicanza di Fiorello

Ma non finisce qui, visto che la nuova puntata de La Pennicanza di Fiorello regala anche gag sullo scatto virale tra Meloni e Macron: “sguardi intensi, complicità… Brigitte si sta proprio ribaltando all’Eliseo! Quattro ore di incontro, sembrava Temptation Island: hanno fatto anche il falò”. Infine non poteva mancare un momento da dedicare al nuovo Papa: “adoro questo Papa, ha la faccia buona, ma è sempre indaffarato! Oggi è arrivato in ritardo a un’udienza. Lancio un’idea: il Papa di cortesia, come l’auto dal meccanico. Prendete un manager che vi organizzi tutto: le serate, le convention…“.

In chiusura l’imitazione di Simone Inzaghi, ex allenatore dell’Inter: “è vero, lascio l’Inter, vado in Arabia. In che squadra? Non lo so, è tutto scritto in arabo… Il contratto? Ci ho capito poco, ma i numeri almeno erano in italiano. Me ne vado triste… ma contando quei soldi, tra le lacrime, ho pensato… ‘spiaze‘”. Che dire La Pennicanza di Fiorello e Fabrizio Biggio si conferma uno degli show radiofonici più imprevedibili e spiazzanti del momento.