Fiorella Mannoia si racconta a Le Iene: dal nuovo album “Padroni di niente” alla politica italiana ed internazionale e su Trump.. La cantante italiana ha da poco pubblicato un nuovissimo album di inediti a cui ha lavorato durante i lunghi mesi di lockdown per la pandemia da Coronavirus.

Un disco importante per la Mannoia che non si è tirata indietro nel rispondere alle domande delle Iene: dalla politica ai grandi della musica fino ai negazionisti. Parlando di musica ha rivelato: “l’unica cosa che mi piace è salire sul palco“, mentre sulla politica interazione non ha dubbi: “la figura di Trump non si può guardare, è repellente alla vita e per fortuna l’abbiamo scongiurato“. “Salvini? Fa lo stesso effetto di Trump“.